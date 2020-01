Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Cùng đi có đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, MTTQ tỉnh và một số phòng, ban, sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Tại phòng Cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh chúc các cán bộ, chiến sỹ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Năm 2019 được đánh giá là năm bình yên nhất trong 10 năm qua, có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp lớn của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp của phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh” - đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò người chiến sỹ công an bảo vệ bình yên cho nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Tết.

Đoàn công tác chúc Tết Phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: Hoài Thu

Chúc Tết Phòng Thanh tra, Sở Giao thông Vận tải, đại diện Sở cho biết trong năm phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý hơn 1.400 tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong dịp Tết, phòng sẽ phối hợp các lực lượng để đảm bảo trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán cũng như các lễ hội; nhất là việc kiểm soát về vận chuyện hành khách, hàng hóa và đảm bảo giá dịch vụ xe vận tải ổn định phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà Tết thăm và chúc Tết các phòng Tham mưu, phòng An ninh đối nội, An ninh đối ngoại và kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Lê Hồng Vinh chúc Tết phòng Thanh tra Sở GTVT, mong muốn các cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục đảm bảo giao thông thông suốt. Về quản lý phương tiện đề nghị phòng Thanh tra thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động vận tải hành khách, giá cả tàu xe đảm bảo tính văn minh lịch sự, xây dựng hình ảnh quê nhà trong nhân dân và du khách về với Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác chúc Tết cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Vinh. Ảnh: Hoài Thu

Thăm và chúc Tết các phòng Tham mưu, phòng An ninh đối nội, An ninh đối ngoại và kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sỹ các phòng đạt được trong năm qua.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đồng chí đề nghị các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt các kế hoạch công tác, phối hợp với các lực lượng, động viên cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Tết và trong năm 2020.

Đoàn công tác tặng quà Tết cho cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ 5 phòng chuyên môn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Vinh và Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các đơn vị, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn các cán bộ, chiến sỹ luôn tập trung cao độ và chủ động trong mọi tình huống để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết đón Xuân.

Đoàn công tác chúc Tết Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Hoài Thu

Cũng trong ngày 21/1, đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không Vinh, Cục Quản lý thị trường, Công ty CP Bến xe Nghệ An và Ga Vinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn các cơ quan trong lĩnh vực giao thông tiếp tục phân công phân nhiệm tốt để đảm bảo nhu cầu di chuyển cũng như vận chuyển hàng hóa của hành khách, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện trong lòng khách hàng.