Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thăm, chúc Tết các đơn vị điện lực

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm, chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An

Năm 2021, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch an toàn lao động. Thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính do Tổng công ty ban hành, đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất... Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Nghệ An đã đạt được trong năm 2021 đồng thời mong muốn công ty tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những năm tới như: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Tăng cường cung cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh… Giảm sự cố cắt điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ thế nông thôn, tăng độ tin cậy cung cấp điện; kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động...