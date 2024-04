Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Từ ngày 9-10/4, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào tại tỉnh Khăm Muộn.

Tham gia đoàn công tác có các đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Văn-vay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo sở, ngành.

Ban thờ Bác Hồ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Hà Thu

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Hà Thu

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc, tỉnh Khăm Muộn; tham quan Nhà trưng bày hiện vật gắn liền thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt.

Quang cảnh Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Hà Thu

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới của Nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Khăm Muộn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Văn-vay Phong-sạ-vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng vui mừng chào đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sang thăm và chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn và bày tỏ cảm ơn trước tình cảm, biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ mà tỉnh Nghệ An đã dành cho tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Văn-vay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Hà Thu

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh cũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của 2 tỉnh trong năm 2023 và quý I năm 2024; đồng thời, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua như: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Biên bản hợp tác Hội nghị APOTC; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn, doanh nghiệp du lịch các tỉnh Lào, Thái Lan để khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và ngược lại, như các thoả thuận đã ký kết.

Tỉnh Nghệ An cũng luôn chú trọng tăng cường hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Khăm Muộn, mỗi năm học trao học bổng toàn phần và tiếp nhận đào tạo tổng cộng 30 lưu học sinh sang bồi dưỡng tiếng Việt và học chương trình đại học, sau đại học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Không chỉ tăng về số lượng chỉ tiêu sau từng năm học, vừa qua, tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, nâng mức chi cho lưu học sinh Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thành An và đoàn công tác chúc mừng năm mới đến Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Hà Thu

Hàng năm, hai tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền của hai nước Việt Nam và Lào. Đặc biệt, đầu năm 2024, đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Tháng 3 vừa qua, tỉnh Nghệ An tiếp đón đoàn của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng sang thăm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các khu công nghiệp của Nghệ An.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Khăm Muộn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, quản lý khu công nghiệp. Ảnh: Hà Thu

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn đã khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố, phát triển và mở rộng; không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Bùi Thanh An và đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm khu công nghiệp SINO Agri Potras, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, quản lý khu công nghiệp tại tỉnh Nghệ An với tỉnh bạn.