Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đề nghị các xã tập trung tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.



Ngày 21/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Anh Sơn, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ.

Cùng đi có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ phó tổ công tác và các thành viên Tổ công tác số 3 gồm đại diện các ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo xã Anh Sơn về vận hành chính quyền 2 cấp.



Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trước khi làm việc với các xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên Tổ công tác số 3 đã đến kiểm tra thực tế tại các xã.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hệ thống trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Anh Sơn.



Báo cáo với tổ công tác, đại diện lãnh đạo các xã cho biết: Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền và cả hệ thống chính trị của các địa phương đã tập trung cao vào công tác sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, phát huy vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, tạo sự đồng thuận và hài lòng của nhân dân.

Cán bộ xã Anh Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.



Với sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, các xã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân xã Yên Xuân khi thực hiện các thủ tục hành chính.



Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân xã Yên Xuân về vận hành chính quyền 2 cấp.



Tại cuộc làm việc với tổ công tác, đại diện lãnh đạo các xã phản ánh khó khăn, vướng mắc. Đó là, tình trạng “thừa biên chế nhưng thiếu chuyên môn” ở một số vị trí đòi hỏi chuyên ngành đặc thù như địa chính, xây dựng, thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo.

Một số xã có biên chế chưa phù hợp cơ cấu chức năng, nhiệm vụ mới. Nguồn kinh phí bố trí cho xã còn hạn hẹp, gây khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm nguồn chi thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với cán bộ xã Yên Xuân những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.



Các địa phương phản ánh còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc hiểu và áp dụng quy định pháp luật về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bản đồ địa chính xã được đo đạc từ lâu đến nay có nhiều biến động chưa cập nhật gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Tổ công tác số 3 kiểm tra vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Anh Sơn Đông.



Nhiều trụ sở sau sáp nhập xuống cấp, diện tích chật hẹp; các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã trang thiết bị, phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và quản lý hành chính hiện đại.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn chậm, thường xuyên xảy ra lỗi kết nối, chậm đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm. Một số thủ tục hành chính liên thông như chưa được đồng bộ trên môi trường điện tử,...

Cán bộ xã Anh Sơn Đông hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.



Nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chính quyền hai cấp hoạt động ổn định, hiệu quả, các địa phương đề nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế cho các vị trí còn thiếu; có chính sách hỗ trợ, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới; có chính sách hỗ trợ cho công chức làm việc xa nhà,…

Đồng thời, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, đặc biệt là các điểm sáp nhập; bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tổ công tác số 3 kiểm tra vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thành Bình Thọ.



Bên cạnh đó, các xã kiến nghị tỉnh cần xem xét cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp cho các xã sau sáp nhập; bổ sung nguồn kinh phí các nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về để cấp xã có nguồn kinh phí thực hiện; thường xuyên nâng cấp các phần mềm để đảm bảo ổn định trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có hướng dẫn sắp xếp tổ chức các tổ chức hội; hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai,...



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai của xã Thành Bình Thọ.



Tạo sự đồng thuận cao

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn của các địa phương chịu thiệt hại thiên tai trong thời gian vừa qua và những khó khăn, vướng mắc quá trình ban đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của các xã.



Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao kết quả các địa phương đạt được trên các lĩnh vực.



Tổ công tác số 3 làm việc với các địa phương.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính quyền địa phương 2 cấp - là một cuộc cải cách mang tính lịch sử. Tuy nhiên, quá trình triển khai ban đầu không thể tránh khỏi khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa Đặng Đình Lục báo cáo kết quả hoạt động của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị thời gian tới các xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh.



Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Bùi Thị Phượng đề xuất những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.



Cùng đó, các xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu trao đổi làm rõ những kiến nghị đề xuất của các địa phương.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để cùng tập trung giải quyết.

Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho các địa phương đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc trong quá trình xử lý, các sở, ngành kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân của xã Anh Sơn bị thiệt hại do thiên tai.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân của xã Thành Bình Thọ bị thiệt hại do thiên tai.



Dịp này, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão số 10 vừa qua tại 2 xã Anh Sơn và xã Thành Bình Thọ (mỗi xã 10 suất quà) góp phần giúp các gia đình sớm ổn định đời sống.

