Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, phường

Hồ Dung – Như Thủy 28/10/2025 17:07

Chiều 28/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân tiến độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của xã Quỳnh Tam. Ảnh Như Thủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân về tiến độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của xã Quỳnh Tam. Ảnh: Như Thủy

Trước buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Tam và các phường Tân Mai, Quỳnh Mai.

Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hiện còn một số khó khăn, vướng mắc về biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi tâm tư người dân xã Quỳnh Sơn về mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh Như Thủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân xã Quỳnh Sơn về mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh: Như Thủy
img_20251028_162324(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mai. Ảnh: Hồ Dũng

Làm việc với lãnh đạo các xã, phường, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương. Sau 4 tháng triển khai, bộ máy bước đầu hoạt động ổn định, thông suốt; kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực; an ninh, trật tự được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ, như: thiếu biên chế chuyên môn, hạn chế về hạ tầng, công nghệ thông tin, kinh phí hoạt động, khó khăn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ.

img_20251028_161905(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm việc với lãnh đạo các xã, phường. Ảnh: Hồ Dũng

Đồng chí đề nghị các xã, phường tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân. Các sở, ngành cấp tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

