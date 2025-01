Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao 7 nhiệm vụ cho Vườn Quốc gia Pù Mát Chiều 7/1, Vườn Quốc gia Pù Mát tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo huyện Con Cuông. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Tường Vi

Vườn Quốc gia Pù Mát bảo vệ trên 94.000 ha rừng đặc dụng nằm trên địa bàn 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương, kết hợp phát triển du lịch sinh thái và các loại hình du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đệm, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới quốc gia.

Đảng bộ Vườn Quốc gia Pù Mát có 67 đảng viên sinh hoạt tại 3 Chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Hạt Kiểm lâm, Chi bộ Tổng hợp và Chi bộ Khoa học. Trong năm 2024, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc phòng, an ninh và công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giáo dục bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn bộ diện tích vùng lõi trong vườn không có cháy rừng xảy ra.

Cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát thực hiện tuần tra 563 đợt, phá hủy 54 lán trại các loại, tháo gỡ 308 bẫy thú, tịch thu 3 khẩu súng tự chế, 10 bộ kích điện, trục xuất 49 người ra vào rừng trái phép, tháo gỡ 2 cá thể động vật hoang dã khỏi bẫy và thả về rừng tự nhiên; xử lý 10 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; tịch thu 10 cá thể động vật hoang dã các loại.

Cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát phát hiện và tháo dỡ bẫy, cứu thoát thú rừng. Ảnh TL: Văn Trường

Cán bộ Kiểm lâm của Vườn Quốc gia Pù Mát tuyên truyền cho người dân vùng đệm về bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh TL: Văn Trường

Vườn quốc gia hợp đồng, giao khoán trên 65.000 lượt hecta rừng cho 588 hộ gia đình, 108 nhóm hộ, 11 cộng đồng dân cư và 5 đồn biên phòng, hỗ trợ 22 thôn, bản vùng đệm với số tiền gần 1,1 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, thông qua giao khoán bảo vệ rừng đã góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống cho người dân, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Đơn vị cũng tiếp nhận chăm sóc cứu hộ 35 cá thể động vật hoang dã do các tổ chức, cá nhân để giao nộp, tái thả 20 cá thể động vật với tự nhiên, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Chi cục Kiểm lâm cứu hộ chuyển giao 1.504 cá thể động vật ngoại lai cho Vinpearl Hội An tiếp tục cứu hộ chăm sóc.

‎Đơn vị cũng xây dựng mô hình ươm trồng phát triển nấm và thuốc dược liệu quý và xây dựng các giải pháp bảo tồn khu hệ cá có giá trị bảo tồn cao, trong đó có thể là loài cá mới. Thực hiện đề tài ứng dụng chuyển đổi số gắn mã QR điều tra thông tin được 527 cây gỗ rừng của 220 loài. Duy trì hợp tác quốc tế bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới với nước CHDCND Lào và các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Về công tác du lịch sinh thái và dịch vụ đã đón hơn 40.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tổng số tiền thu được là 1,369 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tường Vi

Đảng ủy đơn vị tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quyết định số 1749 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Điều động thuyên chuyển trong nội bộ 16 công chức, viên chức tại các trạm quản lý bảo vệ rừng, phát huy năng lực sở trường nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng các chương trình đề tài nghiên cứu khoa học khai thác du lịch, chỉ đạo ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình công tác nên không để xảy ra tham nhũng lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ Vườn Quốc gia Pù Mát. Đồng chí nhấn mạnh 7 nhiệm vụ đơn vị cần tập trung trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phát huy những thành quả, tăng cường hơn nữa công tác tuần tra bảo vệ rừng tận gốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đến tài nguyên rừng; Tiếp tục nâng cao phương án phòng cháy, chữa cháy, nhất là vào mùa hanh khô, nắng nóng; Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng; Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chuyển đổi số, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả; Phát huy đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, minh bạch, đúng pháp luật…

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tường Vi