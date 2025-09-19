Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh làm việc với lãnh đạo thành phố Busan (Hàn Quốc) Chiều 19/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác Việt Nam gồm đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa – Bộ Ngoại giao cùng các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Busan.

Đoàn Việt Nam do ông Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm đại diện.

Tham dự buổi làm việc còn có bà Đoàn Phương Lan – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp của các tỉnh bạn.

Đón tiếp và làm việc với đoàn về phía thành phố Busan, Hàn quốc có ông Lim Chung Sung - Phó Thị trưởng thành phố Busan cùng lãnh đạo các ban ngành chức năng của thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Phùng Thành Vinh bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của chính quyền thành phố Busan.

Ông nhấn mạnh, việc Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2022 đã mở ra cơ hội mới để các địa phương thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, đặc biệt là với Busan – trung tâm kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, du lịch hàng đầu của Hàn Quốc.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao về sự phát triển năng động của Busan - một trong những cảng biển quốc tế lớn nhất thế giới, đồng thời là trung tâm tài chính, khoa học – công nghệ và giáo dục.

Đây đều là những lĩnh vực mà các địa phương Việt Nam, trong đó có Nghệ An, rất quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh - đại diện đoàn Việt Nam làm việc với lãnh đạo thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú

Tại buổi làm việc, đoàn Việt Nam đã đề xuất 4 định hướng hợp tác chính với Busan:

Thứ nhất, về đầu tư và thương mại: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư, tạo thuận lợi về hạ tầng và thủ tục hành chính.

Thứ hai, về du lịch và giao lưu nhân dân: Đề nghị mở đường bay trực tiếp Busan – các địa phương Việt Nam; tổ chức tuần lễ văn hóa – du lịch để quảng bá hình ảnh, kết nối nhân dân hai nước.

Thứ ba, về giáo dục, khoa học – công nghệ: Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Busan với Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, về Văn hóa – thể thao: Khai thác thế mạnh Busan là “thủ đô điện ảnh” của Hàn Quốc để mở rộng giao lưu nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, thể thao; đồng thời quan tâm, kết nối cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan.

Đoàn công tác Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bu San (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú

Ông Lim Chung Sung – Phó Thị trưởng thành phố Busan nhấn mạnh: Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra khuôn khổ thuận lợi để Busan cùng các địa phương Việt Nam triển khai nhiều dự án hợp tác thiết thực, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh của Busan như du lịch, logistics, công nghiệp đóng tàu, kinh tế biển và công nghệ số.

Đặc biệt, thông qua giới thiệu về tỉnh Nghệ An, ông Lim Chung Sung đánh giá cao tiềm năng hợp tác và mở rộng quan hệ giữa hai bên. Ông cho biết, trong thời gian tới, Busan sẽ tăng cường quảng bá, giới thiệu về tỉnh Nghệ An; đồng thời đề nghị nghiên cứu mở thêm các đường bay nhằm thúc đẩy du lịch.

Ngoài ra, hợp tác giáo dục cũng được ông Lim Chung Sung coi là một lĩnh vực đầy triển vọng, từ đó tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác trong tương lai.

Ông Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho ông Lim Chung Sung - Phó Thị trưởng thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú

Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở và xây dựng để hiện thực hóa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và thành phố Busan. Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương Việt Nam trong chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế.

Thay mặt đoàn Việt Nam, ông Phùng Thành Vinh khẳng định Nghệ An và các địa phương Quảng Trị, Tây Ninh sẵn sàng đồng hành cùng Busan trong nhiều dự án cụ thể, vì lợi ích chung và sự phát triển bền vững của cả hai bên. Đoàn cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón lãnh đạo thành phố Busan và các doanh nghiệp Hàn Quốc đến thăm, làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn Việt Nam đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Jung Hyun Min - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Busan.

Đoàn công tác Việt Nam làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan. Ảnh: Phan Tú

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế, cũng như các lĩnh vực trọng tâm mà Nghệ An mong muốn hợp tác với thành phố Busan, như: thu hút đầu tư, hợp tác lao động, du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cũng bày tỏ mong muốn Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan sẽ dẫn đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An trong thời gian tới.

Phát biểu đáp từ, ông Jung Hyun Min - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Busan đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Ông cho biết, việc Việt Nam mở Tổng Lãnh sự quán tại Busan sẽ tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa 2 bên. Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, vị trí chiến lược và bờ biển dài, là những yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đoàn công tác của Việt Nam gồm đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa – Bộ Ngoại giao cùng các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan. Ảnh: Phan Tú

Trong tương lai, Busan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế biển, đóng tàu, hải dương học, logistics, AI, ICT và công nghiệp ô tô.

Ông Jung Hyun Min khẳng định, Busan sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan để tìm hiểu thêm các cơ hội hợp tác với địa phương của Việt Nam.

Buổi làm việc đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Busan, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn mới.