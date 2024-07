Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ tháng 7 Chiều 15/7, được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024.

Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các ban Đảng, các sở, ban, ngành và thành phố Vinh, huyện Diễn Châu.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã tiếp công dân Nguyễn Sỹ Kiện, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Ông Kiện kiến nghị UBND TP. Vinh thực hiện việc cấp đổi đất để triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc cho gia đình theo chủ trương đồng ý của UBND thành phố Vinh từ năm 2011.

Công dân Nguyễn Sỹ Kiện, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo hồ sơ vụ việc, thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc, gia đình ông Kiện bị thu hồi 128,17m2 đất.

Tháng 12/2010, UBND thành phố Vinh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho ông Kiện với tổng số tiền là 1,617 tỷ đồng; trong đó số tiền bồi thường về đất là 1,525 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Nguyễn Sỹ Diệu báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, ông Kiện không thống nhất và đề nghị được cấp đổi phần diện tích bên cạnh có diện tích 60,5m2, trước đây là lối đi nhỏ, không ai sử dụng.

UBND TP. Vinh đồng ý hoán đổi 60,5m2 tương ứng số tiền chưa chi trả cho ông Kiện là gần 720 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay phương án cấp đổi đất cho gia đình ông Kiện phần diện tích 60,5 m² chưa được UBND TP. Vinh phê duyệt.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Toàn nêu ý kiến tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc UBND TP. Vinh có chủ trương hoán đổi 60,5m2 đất giao thông liền kề thửa đất của ông Kiện là không đảm bảo quy định; lý do phần diện tích thu hồi là đất ở, phần diện tích cấp đổi là đất giao thông, chưa được quy hoạch vào mục đích đất ở.

Mặt khác, căn cứ vào quy định của pháp luật đất đai, việc hoán đổi nêu trên không có quy định; việc thu hồi một phần diện tích ở, phần diện tích đất ở còn lại đủ điều kiện để ở cũng không thuộc trường hợp được bồi thường về đất theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận hướng giải quyết nội dung kiến nghị của công dân Nguyễn Sỹ Kiện. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến của TP. Vinh và các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao UBND thành phố Vinh thực hiện phương án bồi thường theo hướng giao phần diện tích 60,5 m2 đất liền kề thửa đất ở của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kiện theo đúng quy định; thời hạn thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, thông báo cho công dân trước ngày 15/9/2024.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã tiếp công dân Nguyễn Hữu Thi, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.

ông Nguyễn Hữu Thi, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Thi đề nghị cấp thẩm quyền thực hiện đúng Bản án số 03/2014 của TAND tỉnh, có nội dung buộc ông Hồ Trọng Quyên và bà Nguyễn Thị Nhung (trú xã Diễn Đoài) có nghĩa vụ phải trả cho ông Thi quyền sử dụng 405m2 đất và 1 nhà cấp 4.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chấp hành viên đã tổ chức xác minh, tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần làm việc, phân tích, thuyết phục ông Quyên, bà Nhung tự nguyện giao tài sản nhưng gia đình ông Quyên, bà Nhung vẫn không tự nguyện thi hành.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phạm Quốc Nam báo cáo kết quả giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện báo cáo kết quả giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Bằng

Để thi hành dứt điểm vụ việc, chấp hành viên đã ban hành quyết cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế 1 lần và 3 lần xây dựng kế hoạch cưỡng chế nhưng đều không thành công. Nguyên nhân là trong quá trình tổ chức thi hành án đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của người phải thi hành án và một số đối tượng khác.

Sau khi nghe ý kiến của các ngành và huyện Diễn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt trong công tác thi hành bản án của TAND tỉnh. Tuy nhiên, do sự chống đối quyết liệt của người dân nên việc thi hành án chưa được thực hiện.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, huyện Diễn Châu, Chi cục Thi hành án huyện Diễn Châu và các lực lượng liên quan xây dựng kế hoạch cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.