Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã

Sáng 29/10, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 2 đến kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã của huyện Nghi Lộc cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phúc Lộc. Ảnh: TL



Ghi nhận từ cơ sở

Trước khi làm việc với các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã Phúc Lộc, Đông Lộc và Nghi Lộc.

Đoàn công tác Tổ 2 trao đổi với cán bộ, người dân xã Phúc Lộc. Ảnh: TL



Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền và cả hệ thống chính trị của các địa phương đã tập trung cao vào công tác sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, các xã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Lộc. Ảnh: TL



Làm việc với Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các xã Nghi Lộc, Đông Lộc, Phúc Lộc, Hải Lộc, Thần Lĩnh, Văn Kiều phản ánh khó khăn, vướng mắc quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo xã Nghi Lộc cho biết: Khó khăn lớn nhất của địa phương là kinh phí để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, do việc bố trí cán bộ về các xã được thực hiện theo hình thức cơ học nên đội ngũ cán bộ thừa thiếu cục bộ.

Đoàn Thanh niên xã Đông Lộc hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: TL



Xã Nghi Lộc đề xuất Sở Nội vụ nghiên cứu mở lớp đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên địa bàn xã Nghi Lộc có 15 trường học các cấp, theo rà soát trên địa bàn xã còn thiếu 67 giáo viên. Tỉnh cần hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, bù giờ chênh lệch cho giáo viên dạy thêm giờ đảm bảo chương trình học theo quy định mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Lộc. Ảnh: TL



Bên cạnh đó, xã Nghi Lộc phản ánh bất cập: Do địa phương nằm ở địa bàn trung tâm nên lượng hồ sơ giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lớn. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ, trong đó 2.900 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Do đó, xã kiến nghị tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã trung tâm; đồng thời sớm đồng bộ hệ thống phần mềm liên thông thủ tục hành chính.

Xã Đông Lộc phản ánh bất cập quản lý dự án đầu tư, khó khăn trong công tác GPMB; khó khăn trong giải quyết đơn thư; khai thác dữ liệu dân cư, đất đai khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo xã Trung Lộc phản ánh khó khăn về cơ sở vật chất xuống cấp, hiện 4 cơ quan làm việc 4 xã cũ cách xa nhau. Theo lãnh đạo địa phương, nhiều nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về cấp xã thực hiện nhưng chưa được bố trí kinh phí để thực hiện. Địa phương kiến nghị tỉnh cấp bổ sung kinh phí nhiệm vụ của huyện giao cho xã; tăng tỷ lệ điều tiết sử dụng đất cho xã; tỉnh sớm tuyển dụng giáo viên còn thiếu. Sở Nội vụ hướng dẫn rõ thêm viên chức ban quản lý dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Lộc. Ảnh: TL



Liên quan đến lĩnh vực đất đai, lãnh đạo xã Phúc Lộc phản ánh bất cập đối với các hợp đồng cho thuê đất 5%. Xã kiến nghị các sở, ngành hướng dẫn giải quyết các trang trại này xây dựng trái phép; công tác kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc, thuế phi nông nghiệp... để đảm bảo hiệu quả khai thác và tránh lãng phí quỹ đất.

Ngoài ra, ý kiến các xã đề xuất hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; bổ sung biên chế cán bộ, công chức cho xã đủ về số lượng và chuyên môn nghiệp vụ; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp cơ sở; sắp xếp tài sản công sau khi sáp nhập; nhiều công trình thủy lợi, kênh mương, giao thông nội đồng xuống cấp; bố trí cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện cũ về các xã,...



Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chia sẻ khó khăn, đồng thời ghi nhận tinh đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, nỗ lực vượt khó của các địa phương và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tổ công tác số 2 làm việc với các xã. Ảnh: TL



Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả, đề nghị các xã, sở, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Theo đó, đối với các xã rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế phối hợp giữa các phòng, ban; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong xử lý hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thực hiện đấu giá đất công ích; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL



Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện. Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở.

Đối với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn quy trình thực hiện thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất công ích; ban hành quy chế phối hợp trong đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính; hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, bồi thường thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn tiếp thu, trả lời kiến nghị của các xã. Ảnh: TL



Sở Nội vụ sớm hướng dẫn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp, ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác tại cơ sở; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm tại trung tâm hành chính công.

Đối với Sở Tài chính xây dựng bố trí nguồn kinh phí đo đạc, trích lục hồ sơ, kinh phí giải phóng mặt bằng và chi cho hoạt động hành chính công tại xã. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang, dự án chuyển tiếp để hoàn thành, tránh lãng phí.

Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thẩm quyền phê duyệt, quản lý đầu tư xây dựng của cấp xã theo mô hình mới; rà soát, lựa chọn các công trình cấp bách để ưu tiên hoàn thiện và bàn giao trong năm 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận cuộc làm việc. Ảnh: TL



Sở Khoa học và Công nghệ, nâng cấp hạ tầng số, đảm bảo liên thông dữ liệu tỉnh - xã; hỗ trợ hạ tầng mạng, chữ ký số, phần mềm quản lý hồ sơ; tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ xã.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL



Nhấn mạnh việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy hành chính, vì vậy quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn bước đầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.