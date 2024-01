Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra sản xuất vụ xuân tại các địa phương

Ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ xuân tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Cùng đi có đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất lúa xuân tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã gieo được khoảng hơn 4.000 ha lúa trong tổng diện tích trên 7.400 ha lúa vụ xuân, dự kiến tiến độ sản xuất đảm bảo lịch khung thời vụ đã đề ra, trên địa bàn sẽ hoàn thành gieo cấy trước ngày 30/1. Là vùng chuyên canh rau, toàn huyện cũng đã gieo trồng được 650 ha/ kế hoạch 1.600 ha rau màu vụ xuân. Thời tiết thuận lợi nên rau màu và lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt, gần như 100% diện tích mạ được phủ nilon nên không có thiệt hại do rét và không xảy ra tình trạng thiếu mạ cấy như nhiều năm trước.

Thăm vùng chuyên canh rau màu Quỳnh Lưu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Nông nghiệp & PTNT yêu cầu địa phương có các giải pháp quản lý tốt tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau màu, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Phú Hương

Thăm mô hình bắc mạ cấy tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật của bà con nông dân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy khoảng 50% diện tích và theo dự kiến huyện Diễn Châu sẽ hoàn thành sản xuất vụ xuân trước ngày 28/1. Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tham mưu UBND huyện tiếp tục hỗ trợ thực hiện chiến dịch Toàn dân diệt chuột để bảo vệ sản xuất vụ xuân.

Thăm mô hình bắc mạ cấy tại xã Diễn Liên- địa phương có phong trào liên kết sản xuất rất phát triển tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Tại huyện Yên Thành, sau khi thăm mô hình đưa máy cấy vào gieo cấy tại xã Nam Thành, đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất cây cam tại xã Đồng Thành. Hiện Yên Thành có trên 340 ha cam phát triển tốt, đem lại thu nhập và giá trị cao cho nông dân các xã miền núi Đồng Thành, Minh Thành…

Huyện Yên Thành hiện có trên 340 ha cam phát triển tốt, đem lại giá trị thu nhập cao. Ảnh: Phú Hương

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Dương- Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin: Thực hiện chủ trương đưa cơ giới hoá vào sản xuất, đến nay trên địa bàn huyện Yên Thành, việc làm đất gần như 100% dùng máy móc, đặc biệt những năm gần đây, máy cấy các loại được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều đã giúp giảm áp lực về lao động, rút ngắn thời gian gieo cấy, đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu về thời vụ. Đến ngày 17/1, Yên Thành đã gieo cấy được 5.500 ha lúa trong tổng diện tích 12.719 ha lúa vụ xuân theo kế hoạch.

Vụ xuân năm nay, diện tích làm mạ khay và cấy máy của Yên Thành đã nâng lên khoảng 4.500 ha, tập trung ở các xã Thọ Thành, Nam Thành, Minh Thành, Văn Thành…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình và đề nghị huyện Yên Thành tiếp tục có giải pháp nhân rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp hiện đại, giá trị.

Vụ xuân năm nay, huyện Yên Thành đã có 4.500 ha lúa làm mạ khay và sử dụng máy cấy. Ảnh: Phú Hương

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-21/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 90C, vùng núi cao có thể xuống dưới 20C, có nơi dưới 00C. Bởi vậy, ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ rau, lúa trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại và sương giá như che phủ ni lông, tăng cường lân, kali... Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Quản lý các loại dịch bệnh hại ngay từ đầu vụ, đảm bảo an toàn cho cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung diệt chuột bảo vệ cây trồng.

Với cây cam, hiện cơ quan chuyên môn đã đưa ra các khuyến cáo về quy trình chăm sóc chuẩn, người dân cần nghiêm túc chấp hành để đảm bảo cây trồng phát triển tốt và bền vững.