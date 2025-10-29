Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã miền Tây Nghệ An Ngày 29/10, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã thuộc huyện Tương Dương cũ.

Trong chuyến làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Tổ công tác số 4 đã đến kiểm tra thực tế trụ sở làm việc của UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã Yên Na, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Tổ công tác kiểm tra vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Quang. Ảnh: Trần Trực

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Tổ công tác số 4 kiểm tra một số nội dung liên quan đến tái định cư Thủy điện Bản Vẽ; kiểm tra công trình xây dựng nhà nội trú, cải tạo, nâng cấp trường và các hạng mục phụ trợ Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS xã Tương Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên Tổ công tác kiểm tra vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Thái. Ảnh: Trần Trực

Tổ công tác làm việc với các xã: Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra khu quy hoạch mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tam Thái. Ảnh: Trần Trực



Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cho biết: Trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bão lũ, dịch bệnh và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cán bộ, công chức các xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thích nghi với thay đổi về tổ chức, quy trình công tác, thẩm quyền giải quyết công việc; chủ động học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng để phù hợp với mô hình hoạt động mới…

Làm việc với Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các xã kiến nghị một số khó khăn như: Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp các xã thường xuyên gặp thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một số phòng, bộ phận có khối lượng công việc lớn nhưng biên chế còn thiếu; năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính và chuyển đổi số của một số cán bộ còn hạn chế; khối lượng hồ sơ, công việc tăng mạnh sau sáp nhập gây áp lực cho đội ngũ công chức cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra Dự án trồng cây xạ đen thuộc Tiểu Dự án 2 - Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Yên Na. Ảnh: Trần Trực



Nhiều dự án chuyển giao từ cấp huyện sang xã đang tạm dừng thi công để hoàn thiện thủ tục bàn giao chủ đầu tư; thiếu hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án. Tình trạng chung của các xã thiếu phòng làm việc, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công chưa đồng bộ,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Tổ trưởng Tổ công tác số 4 ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các xã trong vận hành chính quyền 2 cấp thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra điểm tái định cư Thủy điện Bản Vẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, chủ động nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện tại địa phương.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc với các xã. Ảnh: Trần Trực



Để đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của UBND xã để sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp. Sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ trong nội bộ xã phù hợp với số lượng, chuyên môn, khả năng để phát huy hiệu quả năng lực, trình độ của cán bộ.

Đồng chí Phùng Thành Vinh lưu ý các xã cần rà soát, điều chỉnh kịp thời chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2025, đảm bảo thực hiện kịp thời tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và thực hiện nghiêm “4 tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, các xã cần quan tâm chủ động di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao; đẩy nhanh tiến độ tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.