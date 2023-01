Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị bắt trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ông Trần Văn Tân, 43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Ngày 31/12, Bộ Công an cho biết ông Tân bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Tân được thực thi. Quyết định khởi tố được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ cuối tháng 10, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin liên quan đến quá trình tổ chức chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài về nước, trong đó có nội dung lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly.

Năm 2018, ông Tân được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ở tuổi 39, là phó chủ tịch trẻ nhất nước hồi đó. Trong đợt giải cứu chuyến bay, Quảng Nam là địa phương tiếp nhận người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước, với hàng chục nghìn người.

Việc khởi tố ông Tân diễn ra trong bối cảnh cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Sau hơn 11 tháng điều tra, 38 người đã bị bắt. Gần nhất, hôm 22/12, ông Chử Xuân Dũng (Phó Chủ tịch UBND Hà Nội) và ông Vũ Hồng Nam (cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) đã bắt với cáo buộc nhận hối lộ.

Trong vụ án này, cùng tội danh nhận hối lộ còn có bị can Nguyễn Quang Linh (Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự (cựu cục phó) cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Bà Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ) hiện là người duy nhất bị điều tra về tội Môi giới hối lộ.