Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia diễn đàn phục hồi kinh doanh toàn diện trong nền kinh tế số

Tham dự diễn đàn có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Facebook khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đại diện các sở cùng hơn 150 đại biểu từ các cơ quan chính quyền, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Diễn đàn là một hoạt động trong Chương trình Boost with Facebook được VCCI thực hiện tại Việt Nam và là cam kết của Facebook trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong thời kỳ nền kinh tế số.

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Facebook khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ những cơ hội để doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay. Ảnh: Lâm Tùng

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Facebook khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ “Đại dịch đã minh chứng cho giá trị của sự kết nối, các cơ hội kinh tế được tạo ra bởi một mạng internet rộng mở và dễ tiếp cận và vai trò quan trọng của chuyển đổi số đối với khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Diễn đàn lần này mang tới một nền tảng cộng tác độc đáo để cung cấp đào tạo và cơ hội hợp tác giúp chúng ta đáp ứng những thách thức trong quá trình phục hồi kinh tế toàn diện”.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An phối hợp các sở, ngành, VCCI tổ chức nhiều diễn đàn để tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Nghệ An cam kết cùng đồng hành để tháo gỡ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai. Và hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp trên địa bàn rất cần các giải pháp thiết thực, cụ thể và đặc biệt là hướng tháo gỡ khó khăn từ các chuyên gia. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung hơn nữa về tầm quan trọng của kinh tế số, bởi đây là hướng đi đã được minh chứng tính hiệu quả trong đại dịch vừa qua.