Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Nghi Lộc

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung.

Sáng 22/7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc; Thăm, tặng quà 02 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở huyện Nghi Lộc.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An; Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Thành Chung

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc là nơi an nghỉ của 1.247 liệt sĩ, trong đó có 718 phần mộ liệt sĩ có thông tin và 505 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Trong 5 đợt tiếp nhận và an táng cán bộ chiến sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại nước bạn Lào vừa qua, đã có 452 liệt sĩ về an nghỉ tại đây.

Tại nghĩa trang, trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm, Đài tưởng niệm và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Lê Văn Ngũ ở xóm 5 - xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc). Ảnh: Thành Chung Với tấm lòng thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng, cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nguyện hứa trước anh linh của các liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sản xuất để xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh; đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Đình Long trao đổi, chuyện trò, động viên, gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình ông Đặng Văn Kế, là bố liệt sĩ Đặng Văn Tư, ở xóm 4 - xã Nghi Xá (Nghi Lộc). Ảnh: Thành Chung Tiếp đó, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu huyện Nghi Lộc, đó là gia đình ông Lê Văn Ngũ, sinh năm 1950, thương binh 4/4, (tỷ lệ 31%) ở xóm 5 - xã Nghi Thịnh, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn; gia đình ông Đặng Văn Kế (sinh năm 1938), là bố liệt sĩ Đặng Văn Tư, ở xóm 4 - xã Nghi Xá. Mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Bùi Đình Long đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến 2 gia đình; gửi tới 2 gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe nêu gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo./.