Xã hội Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An Sáng 24/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cùng đi, còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, động viên, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Thành Chung

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong vụ tấn công này.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền bày tỏ mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục, trở về với gia đình và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc men tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thường xuyên quan tâm, động viên các nhân viên y tế và gia đình của các nhân viên y tế bị thương trong vụ tấn công này.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát bằng dao nghiêm trọng. Đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, thường trú tại xã Quế Phong) đã dùng dao tấn công các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên bà Ngô Thị Thu Thuỷ. Ảnh: Thành Chung

Bảo vệ cho các bệnh nhân là trẻ sơ sinh, 3 nhân viên y tế là điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung và 2 người nhà bệnh nhân là bà Phan Thị Tứ, Ngô Thị Thu Thuỷ... đã bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Bằng Văn Vỹ đã bị lực lượng công an bắt giữ. Các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị thương đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao này đã vượt qua cơn nguy hiểm.