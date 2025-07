Giáo dục Phổ điểm môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghệ An đạt điểm Văn cao nhất cả nước Phổ điểm môn Văn của 1,14 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 15/7, không em nào đạt điểm 10.

Điểm trung bình môn Văn năm nay là 7 điểm, giảm 0,23 điểm so với năm ngoái. Bộ đánh giá phổ điểm có sự tương đồng trong giai đoạn 2022-2025.

Trong khi năm ngoái cả nước chỉ có hai thí sinh đạt điểm 10, năm nay con số này đã có sự thay đổi đáng kể.

Bộ phân tích điểm của thí sinh theo 34 tỉnh, thành mới cho thấy với hơn 39.000 thí sinh dự thi, Nghệ An có điểm trung bình môn Văn là 8 điểm, cao nhất cả nước và duy nhất có điểm trung bình trên 8. Điểm số này cao hơn 1 điểm so với trung bình cả nước.

Kế đó, thí sinh Hà Tĩnh đạt điểm trung bình 7,9 điểm, Hà Nội 7,63 điểm, Thanh Hóa 7,61 điểm. Những tỉnh, thành còn lại trong top 10 là Cần Thơ, Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, An Giang và TP HCM. Điểm trung bình ở những địa phương này đều từ 7 điểm trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 26-27/6 với 1,14 triệu thí sinh theo chương trình mới. Các em phải làm bài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp), Ngoại ngữ (7 thứ tiếng).

Ngữ văn là môn duy nhất thi tự luận với đề thi gồm hai phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Phần Đọc hiểu cho ngữ liệu là tác phẩm "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu, sau đó hỏi về vai trò của các chi tiết, tác dụng các biện pháp tu từ.

Phần Viết có hai câu hỏi đều bám vào chất liệu là tác phẩm này. Câu nghị luận văn học yêu cầu thí sinh phân tích tình cảm của nhân vật Lê dành cho Sơn. Còn nghị luận xã hội bàn về chủ đề "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc", dựa vào những hiểu biết của thí sinh về bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi lớn lao.

Nhiều giáo viên nhận định đề bám sát cấu trúc đề minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cuối năm ngoái. Các dạng câu hỏi bám sát cấp độ nhận thức theo cấu trúc ma trận đề minh họa. Thời điểm đó, thầy cô dự đoán mức điểm phổ biến là 6-7 điểm.