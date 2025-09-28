Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An Chiều 28/9, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An.

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thị sát tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn thuộc địa bàn xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp di chuyển vào Nghệ An để thị sát tình hình.

Tại xã Diễn Châu (sáp nhập thị trấn Diễn Châu và các xã Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích của huyện Diễn Châu cũ), Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn.

Tàu thuyền của ngư dân xã Diễn Châu neo đậu tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn. Ảnh: Thành Duy

Không khí khẩn trương hiện rõ tại địa phương. Toàn xã hiện có 378 phương tiện khai thác hải sản với 1.285 lao động; tất cả đã được kêu gọi, đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh, trong đó, riêng Lạch Vạn có 2 bến. Ngư dân cũng đã hoàn tất việc di dời bè, mảng đến nơi tránh bão, không còn tình trạng chủ quan hay neo đậu tự phát.

Song song với việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm được triển khai. 176 hộ với 540 nhân khẩu đã được sắp xếp sang nhà người thân có công trình kiên cố, một số được bố trí tạm trú tại trường học trên địa bàn. Những điểm tập trung di dân đều đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho người dân trong nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác ứng phó bão số 10 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cán bộ các ngành chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, thôn đội trưởng, công an viên cơ sở, toàn bộ hệ thống chính trị tại các khối, xóm và các đơn vị, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện thiết bị phòng, chống bão.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dành thời gian trực tiếp trao đổi với bà con ngư dân và người dân địa phương về công tác phòng, chống bão, nhất là về tình hình di chuyển tàu, thuyền, việc di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Trong cuộc trò chuyện, người dân địa phương cho biết, họ đã kịp thời đưa phương tiện về neo đậu an toàn, đồng thời, chuẩn bị dây neo, chằng chống kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao đổi với người dân xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của bà con, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chủ quan, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng; đồng thời, yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó bão và sau bão.

Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo tình hình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đã chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ”. Các xã, phường đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú. Còn các nhà ở khu vực xung yếu thuộc diện di dời, cơ bản người già, trẻ em đi trước, người khỏe mạnh di dời sau.

Ngay tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các lực lượng liên quan về công tác ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An từ tối 28/9, với thời gian lưu bão có thể kéo dài tới 6 giờ đồng hồ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng, chống; đặc biệt, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Theo Phó Thủ tướng, các phương án ứng phó phải được rà soát đến từng địa bàn, từng hộ dân. Công tác di dời cần được hoàn tất khẩn trương, kiên quyết, không để người dân cố bám trụ trong khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tại các khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Đồng thời, các lực lượng tại chỗ phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.