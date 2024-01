Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Đổi mới cách làm, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm tại Hà Nội. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Sáng 17/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138) và Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Quốc gia (Ban chỉ đạo 389); triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Phát hiện, xử lý 146.678 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại hội nghị, báo cáo của các ban chỉ đạo và tham luận của các ngành Trung ương, các địa phương đã khẳng định, năm 2023, với sự nỗ lực, trách nhiệm cao, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước, tình hình tội phạm được kiểm soát hiệu quả.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy; tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đẩy mạnh. Các vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp và đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ án, vụ việc, đường dây, đối tượng vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình ổn thị trường, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2023, cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 146.678 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 4,95% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 14.570 tỷ đồng, tăng 14,97% so với cùng kỳ; khởi tố hình sự 616 vụ, 724 đối tượng.

Lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng đề cập một số vấn đề các bộ, ngành và địa phương cần quan tâm liên quan đến giải quyết việc làm, an sinh xã hội, quản lý tốt người nghiện ma tuý gắn với phòng, chống hiệu quả tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; bởi trong các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tội phạm, thất nghiệp chiếm 29,6% và các vụ cướp ngân hàng trong năm 2023 cũng cơ bản là đối tượng thất nghiệp, tội phạm do người nghiện ma tuý gây ra do không có việc làm, do ảo giác, ngáo đá…

Quan tâm công tác hoà giải ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, hạn chế các tội phạm trọng án có thể xảy ra khi những mâu thuẫn, xích mích nhỏ không được giải quyết kịp thời. Tăng cường rà soát, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các tội phạm tín dụng đen, pháo nổ, tội phạm về môi trường, khoáng sản…

Nghệ An triển khai nhiều mô hình phòng, chống tội phạm

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham luận về một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn, phục vụ công tác xây dựng địa bàn cấp xã, cấp huyện an toàn về an ninh, trật tự.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham luận tại hội nghị về một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn, phục vụ công tác xây dựng địa bàn cấp xã, cấp huyện an toàn về an ninh, trật tự. Ảnh: Mai Hoa

Đáng quan tâm là trong năm 2023, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 chỉ thị và nghị quyết; tham mưu HĐND tỉnh ban hành 1 nghị quyết; UBND tỉnh trực tiếp ban hành hơn 50 văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa với mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản và bền vững.

Theo đó, nhiều mô hình, điểm sáng được triển khai hiệu quả, như xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo xây dựng 48 xã, phường, thị trấn và 42 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và 2 đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nghệ An cũng quyết liệt triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” với kết quả đến nay 27/27 xã biên giới và 190 địa bàn cấp xã nội địa đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”; 4 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”.

Trăn trở đổi mới cách làm

Phát triển kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đánh giá cao những nỗ lực, quyết liệt của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Phân tích nhiều yếu tố thế giới và trong nước dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn về tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2024 với nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đặc biệt tội phạm ma tuý là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần tiếp tục trăn trở đổi mới, sáng tạo về cách làm, cách tiếp cận và phải quyết tâm để đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm.

Đại biểu các ngành cấp tỉnh và các địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Muốn vậy, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương quan tâm rà soát, đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện về thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương, bởi trong lĩnh vực này nếu không phối hợp tốt thì sẽ thất bại; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kết hợp tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được nhằm hạn chế việc lôi kéo, dụ dỗ tham gia vi phạm pháp luật hoặc trở thành nạn nhân của các tội phạm, vi phạm pháp luật mà không biết.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các lực lượng chức năng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải biết giữ mình, bởi liên quan đến tiền bạc, lợi ích không hề nhỏ, vì vậy phải quan tâm giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý bản lĩnh, ý chí, vừa động viên, chia sẻ, ngăn chặn kịp thời tiêu cực có thể xảy ra trong đội ngũ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai Đề án 06; cần có cơ chế thu thập thông tin kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, điều tra các đối tượng và ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức làm chuyên môn thuộc nội bộ các lực lượng đảm nhận công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.