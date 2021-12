Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong năm 2025

Sáng 11/12, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với 13 tỉnh, thành về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, nhà thầu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tại điểm cầu chính - Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

TIẾN ĐỘ ĐANG CHẬM SO VỚI KẾ HOẠCH

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó, có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Theo tiến độ, phấn đấu phần lớn các dự án trong giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong 2 năm (2022-2023). Đến nay, toàn bộ 11/11 dự án thành phần đã khởi công xây dựng; khối lượng hoàn thành từ ngày 20/10/2021 đến nay khoảng 2.845,58 tỷ đồng, tương đương 4,7%.

Thực hiện Nghị quyết số 60 và 133 của Chính phủ, các địa phương đã cấp phép mới cho 16 mỏ đất với trữ lượng khoảng 17 triệu m3, nâng công suất khai thác đối với 32 mỏ đất với tổng công suất được nâng thêm khoảng trên 14 triệu m3/năm.

Tiến độ thực hiện dự án đến nay có chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn vê nguồn cung vật liệu đất đắp trong giai đoạn đầu triển khai dự án, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết các tháng gần đây mưa nhiều và nguyên nhân chú quan từ nhà thầu thi công chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thi công.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, nhà thầu tham gia xây dựng các dự án đã báo cáo tiến độ triển khai dự án và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là nhiều nhà thầu không đủ nguồn cung vật liệu đất đắp để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, hiện công tác GPMB dự án đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành, chỉ còn một đoạn ngắn đang vận động người dân đồng thuận, nếu không sẽ tổ chức bảo vệ thi công để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Về mỏ đất, tỉnh Nghệ An đã cấp 19 giấy phép với trữ lượng 29,25 triệu m3.