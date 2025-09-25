Thứ Năm, 25/9/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE

C.P 25/09/2025 06:35

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các doanh nghiệp: Bybit, Binance và Emaar. Đây là các tập đoàn, công ty hàng đầu trong các lĩnh vực tài sản số và bất động sản.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Tổng Giám đốc Bybit. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại cuộc làm việc Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, Tổng Giám đốc Bybit công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 2.
Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng chúc mừng thành công của Bybit, nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 3.
Tại cuộc làm việc với Tổng Giám đốc Binance, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại cuộc làm việc với Tổng Giám đốc Binance – nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng Giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng Giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, Phó Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 5.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Giám đốc điều hành Emaar Properties. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong buổi tiếp Emaar Properties - tập đoàn bất động sản hàng đầu có hiện diện tại 15 quốc gia với nhiều công trình nổi tiếng, như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa và Trung tâm Thương mại cấp toàn cầu Dubai Mall, Giám đốc điều hành Emaar Properties mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những thành công quốc tế của Emaar, nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế Việt Nam – UAE đang phát triển tốt đẹp, khẳng định việc lựa chọn Việt Nam là quyết định đúng đắn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE- Ảnh 6.
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam khuyến khích Emaar tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chính phủ Việt Nam khuyến khích Emaar tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế.

Giám đốc điều hành Emaar cho biết sẽ sớm bố trí đoàn công tác tới Việt Nam để nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư.

      Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp một số doanh nghiệp lớn của UAE

