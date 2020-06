Phó Thủ tướng Thường trực tiếp đoàn người có công tỉnh Nghệ An

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn người có công với cách mạng của tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tỉnh Nghệ An luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đồng bào, nhân dân ở mọi miền đất nước đã phải chịu nhiều hy sinh, tổn thất rất lớn, trong đó có sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ người dân Nghệ An.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, đến nay các chính sách đối với người có công ngày càng được quan tâm như chính sách về hỗ trợ về nhà ở; trợ cấp một lần hoặc trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; tiền tuất, trợ cấp nuôi dưỡng; mai táng phí; ưu tiên trong giáo dục - đào tạo, dạy nghề và việc làm; đất đai, tín dụng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, chúng ta cũng thường xuyên tổ chức các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công, gia đình chính sách.

“Tuy nhiên, chúng ta có làm bao nhiêu cũng không đủ để đền đáp công ơn của các lớp cha anh. Cả hệ thống chính trị phải tăng cường nhận thức, có trách nhiệm và làm hết khả năng của mình để quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sau đợt tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị giao các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi, xử lý những vướng mắc trong quy định, quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ công tác người có công; giao UBND cấp tỉnh rà soát bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Chính sách người có công đang tiếp tục được hoàn thiện để bù đắp phần nào những khó khăn và tri ân đối với người có công với cách mạng. Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 14/CT-BBT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng. Chính phủ đang lập Đề án trình Quốc hội dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công, theo đó chế độ, chính sách, ưu đãi đối với người có công ngày càng được nâng lên.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta và đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng mong người có công tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đề nghị các thành viên của đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.