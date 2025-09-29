Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình sau khi bão số 10 đổ bộ, đồng thời, bàn giải pháp khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn sau bão.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Dự báo mưa lớn 300mm kéo dài đến hết ngày 30/9, nước sông dâng cao

Hồi 4h ngày 29/9, bão số 10 đổ bộ trên đất liền tỉnh Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13; làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh và cột điện bị đổ; mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Tỉnh đã tiến hành di dời đến nơi an toàn 4.359 hộ/10.729 khẩu.

Các lực lượng quân sự, công an và lực lượng khác trên địa bàn đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình bão số 10 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Dũng

Nghệ An cũng chỉ đạo quyết liệt các địa phương triển khai lực lượng cùng nhân dân thực hiện neo, chằng chống nhà cửa, công trình, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Nghệ An hiện có 2.895 phương tiện, với 13.070 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Trong đó, 2.891 tàu với 13.048 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến; còn 4 phương tiện, với 22 lao động đang hoạt động trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh. Các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng ngư dân tổ chức chằng chống, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức khơi thông dòng chảy tại các kênh, mương, hệ thống thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị và vùng trũng thấp.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Nghệ An tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão như: Hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; chỉ đạo huy động lực lượng "4 tại chỗ" khắc phục hệ thống giao thông, điện, liên lạc, trường, trạm, tài sản của nhân dân.

Trong đó, tỉnh ưu tiên sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh được trở lại trường và bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, không chủ quan, lơ là.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 10 dự kiến đến 10h sáng nay sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Lào.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dự báo khoảng 300mm, kéo dài đến hết ngày 30/9 mới có xu hướng giảm.

Mưa lớn khiến mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dâng cao, hiện phổ biến ở mức báo động 1 - 2 và sẽ lên báo động 3 vào chiều nay.

Đóng cửa đập để cắt lũ hạ du Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá công tác dự báo bão số 10 chính xác không tạo ra sự chủ quan. Công tác chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã bám sát tình hình từng thời điểm, bảo đảm các khâu cảnh báo, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả được thực hiện đồng bộ.

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An theo dõi trực tuyến với điểm cầu trung tâm đặt tại Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là xuyên đêm, liên tục, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm, nghiêm túc của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, cùng với các địa phương.

Đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng, cũng như việc các địa phương đã phát huy tốt kinh nghiệm từ ứng phó các cơn bão số 3, số 5, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; cơ bản chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống bão lũ, nhờ vậy, thiệt hại về người được giảm đến mức thấp nhất.

Tuy nhiên, bão số 10 đến khoảng 10h sáng nay mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân.

Đồng thời, đề nghị bám sát dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, nhất là trong bối cảnh mực nước tại các hồ, đập, sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa dự kiến dâng cao, nhiều nơi có khả năng đạt mức báo động 3. Đây là tình huống cần cảnh giác đặc biệt, gắn với những giải pháp ứng phó cụ thể, đồng thời, phải tăng cường bảo vệ các tuyến đê, nhất là những đoạn đê xung yếu.

Nhận định vừa qua, các hồ chứa nước đã chấp hành tốt lệnh xả lũ và đến thời điểm này, trước dự báo mưa to, Phó Thủ tướng yêu cầu lập tức đóng cửa đập để cắt lũ hạ du Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát các thiệt hại, nắm chắc tình hình các địa bàn và bố trí các lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng của địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt, ưu tiên các gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ, hộ neo người; cũng như các công trình quan trọng như cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần kiến nghị để giải quyết kịp thời.

Về tổng thể lâu dài, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất với các đề xuất và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các công trình xung yếu, nhất là hệ thống đê điều đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, cần điều chỉnh quy hoạch dân cư ven biển, xây dựng chiến lược cụ thể nhằm bảo đảm an toàn bền vững cho người dân.

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đi kiểm tra trực tiếp các địa phương khu vực dọc Quốc lộ 46 và ven sông Lam. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin.