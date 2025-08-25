Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Kiểm soát đi lại ở Nghệ An đến sáng mai 26/8, lập Sở chỉ huy tại các xã phía Tây Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão đổ bộ vào đất liền lúc 18h tại Hà Tĩnh và di chuyển chậm. Dự báo, 21h tối nay bão di chuyển đến khu vực các phường thuộc Tp Vinh cũ.

Tại cuộc họp giao ban diễn ra vào chiều tối ngày 25/8, tại Trung tâm chỉ huy ứng phó bão số 5 của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, như dự báo từ trước, sau khoảng 2 tiếng gần như đứng im, vào 18h chiều nay, bão chính thức đổ bộ vào đất liền, tâm bão tại Hà Tĩnh. Khi đổ bộ vào đất liền, bão có sức gió cấp 10, giật cấp 12, 13; tại Cẩm Xuyên gió giật trên 13. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện cây đổ, tốc mái, một số khu vực bị ngập lụt...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Thành Cường

Tại trạm Diễn Châu, liên tục trong mấy tiếng vừa qua, cơ quan khí tượng ghi nhận được gió ở cấp 12.

Dự báo, trong thời gian tiếp theo, bão vào đất liền và di chuyển chậm theo hướng ra Nghệ An. Dự kiến vào lúc 21h, tâm bão đến khu vực Vinh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, bão đi chậm vừa thuận lợi vừa nguy cơ. Thuận lợi là bão có xu hướng giảm cấp, tuy nhiên nguy cơ là mưa nhiều và lượng mưa lớn do thời gian lưu bão lâu. Dự báo, bão sẽ lưu trên đất liền đến rạng sáng ngày mai 26/8.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá đây là thông tin rất quan trọng, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An triển khai ngay công tác chỉ đạo các xã, phường tập trung cao độ, theo dõi sát sao diễn biến của bão để kịp thời ứng phó.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận buổi giao ban. Ảnh: Thành Cường

Bão di chuyển chậm, nên thời gian ảnh hưởng trên đất liền sẽ lâu. Vì vậy, các địa phương Nghệ An tập trung chỉ đạo khu vực đô thị, khu vực ven biển tiếp tục tăng cường lực lượng, túc trực, triển khai các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, tiếp tục duy trì chế độ kiểm soát đến sáng mai (26/8), khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới cho người dân ra đường.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các địa phương phân công lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân khi di tản.

Theo dự báo, mưa lớn từ nay đến trưa mai sẽ tập trung ở các vùng núi phía Tây, trong khi Nghệ An chưa hoàn toàn khắc phục xong hậu quả bão số 3, vì vậy Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh phân công một lãnh đạo có kinh nghiệm, lên các địa phương phía Tây để thành lập sở chỉ huy, kết nối với các lực lượng tại chỗ triển khai ngay công tác điều hành ứng phó với thiên tai.

Đồng thời, bố trí sẵn lực lượng, thiết bị, máy móc tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét; Tập trung đảm bảo chỗ ở cho người dân; Duy trì kết nối thông tin liên lạc đến các thôn, bản, cụm dân cư.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi giao ban. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, song song với công tác dự trữ lương thực, thực phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, tỉnh có thể huy động các doanh nghiệp địa phương có xe, máy bố trí tại các địa bàn xung yếu để có phương án hỗ trợ khi cần thiết.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do bão lũ, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần có các phương án, khẩn trương khắc phục các trường học, khu vực dân cư hư hỏng, bị ngập lụt do mưa bão; tập trung khôi phục các vùng sản xuất.

Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có các công ty điện lực trực thuộc huy động cán bộ, nhân viên làm ngày làm đêm, khẩn trương khôi phục ngay hệ thống điện đảm bảo cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.