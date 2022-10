Phó Thủ tướng Ukraine: Xung đột mang lại kinh nghiệm thực chiến cho Nga trước NATO

(Baonghean.vn) - Là một nhà văn trẻ, Linh An đã tỏ ra là một cây bút khá táo bạo trong việc khám phá những đề tài đòi hỏi có những kiến thức xã hội sâu sắc, cùng với đó, tác giả có một tư duy nghệ thuật khá độc đáo khi kết nối những sự việc, nhân vật trong tác phẩm với nhau bằng những tín hiệu nghệ thuật riêng biệt. Truyện ngắn “Người trong bão” cũng mang những đặc điểm này. Và mặc dù có vẻ như mâu thuẫn trong truyện chưa được đẩy lên cao nhất, thiếu một điểm nhấn quan trọng để cấu tứ truyện ngắn trở nên sắc nét hơn, câu chuyện mà Linh An mang lại cho độc giả vẫn thật hấp dẫn.

(Baonghean.vn) - Chiều 15/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài” năm 2022 tại Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn May An Nam Matsuoka, thuộc Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.