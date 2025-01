Kinh tế Phó Tổng Giám đốc Agribank trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo huyện Nghi Lộc Sáng 24/1, đoàn công tác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) do bà Phùng Thị Bình- Phó Tổng Giám đốc đã về xã Nghi Văn và Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trao quà cho các hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn.

Tham gia đoàn công tác có bà Dương Thị Thu Hiền- Giám đốc Agribank chi nhánh Nghệ An. Cùng dự có đại diện các phòng, ban Agribank chi nhánh Nghệ An và huyện Nghi Lộc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc và lãnh đạo các xã Nghi Văn và Nghi Lâm.

Các đại biểu dự lễ trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải

Tại 2 xã Nghi Văn và Nghi Lâm, đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn trên địa bàn.

Trao biểu trưng hỗ trợ 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho MTTQ xã Nghi Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ trao quà, bà Phùng Thị Bình- Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ, gửi lời hỏi thăm, động viên tới đông đảo bà con 2 xã và các hộ nghèo nói riêng; đồng thời cho biết, số quà trên tuy chưa nhiều nhưng là tấm lòng của Agribank nói chung và Agribank Nghệ An nói riêng để hỗ trợ bà con nghèo, neo đơn đón Tết cổ truyền được no đủ, ấm cúng hơn.

Trao quà 50 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn xã Nghi Văn. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Agribank cũng chia sẻ những hoạt động đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân, nông thôn năm vừa qua. Tự hào là ngân hàng có 100% vốn Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp đồng hành với sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Agribank sẽ cam kết tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn để bà con làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ngày càng ấm no, hạnh phúc; thực hiện tốt các nhiệm vụ xoá, đói giảm nghèo, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phát biểu động viên bà con. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hồ Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Agribank chi nhánh Nghệ An trong năm 2024 vừa qua và dành các phần quà có giá trị cho bà con hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện dịp Tết này.

Ông Hồ Nam - Ủy biên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc phát biểu cảm ơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở thông tin một số nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả xây dựng nông thôn mới năm vừa qua, đại diện Ủy ban MTTQ huyện cũng mong muốn trong thời gian tới, xuất phát từ quan hệ phối hợp gắn bó nhiều năm cũng như góc độ tình cảm cá nhân là con em quê hương, rất mong Agribank nói chung và cá nhân bà Phó Tổng Giám đốc Agribank tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng như hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, Xuân về.

Đại diện lãnh đạo Agribank và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc trao các suất quà Tết cho bà con hộ nghèo, đặc biệt khó khăn xã Nghi Lâm (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An là 1 trong 3 chi nhánh của Agribank hoạt động trên địa bàn tỉnh và có quy mô lớn nhất. Năm vừa qua, cùng với nỗ lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Agribank chi nhánh Nghệ An còn tích cực đồng hành, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết. Dịp Tết Ất Tỵ 2025, Agribank dành các phần quà trị giá 900 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, toàn hệ thống Agribank trích tổng cộng 17,5 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ quà Tết cho người nghèo là 800 triệu đồng./.