Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm lực lượng quân sự, biên phòng Nghệ An

Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh. Về phía Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy. Về phía Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng và các đại biểu đã nghe chỉ huy Bộ CHQS tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và công tác chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo tình hình bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới.



Trong năm qua, mặc dù có nhiều tác động, khó khăn song hai lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương; bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng được bổ nhiệm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy Hai lực lượng quân sự và biên phòng đã phối hợp với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; qua đó tạo điều kiện cho tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị; giúp đỡ Nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống thiên tai…



Các đại biểu dự chương trình của đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được, các lực lượng cần phát huy cao, làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để tạo sự thống nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hai lực lượng cần quán triệt thật tốt, chặt chẽ, cụ thể kế hoạch sẵn sàng chiến đấu để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ cho tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và công tác chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Thành Duy Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo tình hình bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: Thành Duy Các lực lượng cũng cần chuẩn bị điều kiện chăm lo, đảm bảo cho bộ đội được đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; đặc biệt là phải quán triệt tốt các mặt công tác, định hướng tốt tư tưởng…



Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, các lực lượng cần quán triệt tiếp tục đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đảng bộ mẫu mực, tiêu biểu. Trên cơ sở đó cụ thể hóa sát với tình hình đơn vị trên cơ sở lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu 4; xây dựng đơn vị tinh về nhiệm vụ, gọn về tổ chức, mạnh về chính trị tư tưởng.

Dịp này, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho hai lực lượng quân sự và biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hai lực lượng.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chúc mừng năm mới và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quân sự, biên phòng. Ảnh: Thành Duy Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, cá nhân Trung ương Huỳnh Chiến Thắng đã dành cho lực lượng quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã thông tin đến Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid -19, thiên tai, đặc biệt đối với Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, đường biên giới dài…

Trong bối cảnh đó, với sự thống nhất, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, năm 2020, tỉnh Nghệ An thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực với nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Để đạt được các kết quả đó, tỉnh đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, quan tâm đặc biệt của Quân khu 4. Các lực lượng quân sự, biên phòng tỉnh đã tham mưu rất tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lãnh đạo tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, cần phải có sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và sự hỗ trợ của Quân khu 4; sự tham gia của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tặng quà chúc Tết Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đề nghị hai lực lượng quân sự, biên phòng tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đồng thời đề nghị, hai lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ năm 2021.



Trong năm 2021, Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và một số huyện, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ, tỉnh mong muốn nhận được quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 4, mà trực tiếp là các lực lượng quân sự và biên phòng tỉnh.