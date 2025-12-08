Xã hội Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng vận động xây 3 căn nhà kiên cố cho người nghèo Từ đầu năm 2025 đến nay, Đại úy Ngô Lý Hùng đã vận động xây dựng 3 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên bệnh tật.

Sáng 12/8, bà Lang Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, làm lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa do Đại úy Ngô Lý Hùng - Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng vận động xây tặng 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại úy Hùng trao quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong ngày bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: L.H

"Cách đây ít tháng khi vào khảo sát khu vực sẽ nhận công tác ở địa bàn mới, Đại úy Ngô Lý Hùng nhờ xã đứng ra giới thiệu các gia đình khó khăn, chưa có nhà ở. Đây là niềm mơ ước của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn", bà Phương kể và cho hay, sau khi được giới thiệu, Đại úy Hùng đã đi vận động, khẩn trương xây dựng để tới nay đã hoàn thành 2 nhà bàn giao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Đồng cho rằng, dù ngôi nhà không quá khang trang nhưng là niềm mơ ước rất lớn đối với các gia đình nghèo. Ảnh: L.H

2 gia đình được tặng nhà mới gồm hộ ông Nguyễn Văn Nguyên (xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn cũ) và hộ bà Nguyễn Thị Hường (xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn cũ) - nay là xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyên là người dân tộc Thái, hoàn cảnh rất khó khăn khi cha mất, mẹ tàn tật. Lâu nay ông Nguyên sống cùng vợ trong ngôi nhà tạm bợ, mái dột nát. Căn nhà này chỉ 1 gian cột chôn tạm bợ, tấm lợp fibro xi măng đã sập hết. Chính quyền xã Đồng Văn (cũ) đã nhiều lần vận động gia đình phối hợp làm nhà khi có nguồn hỗ trợ, nhưng gia đình không thể xoay xở, tạo được nguồn để đối ứng. Chính vì vậy, cuối năm 2024, gia đình ông Nguyên đành phải làm đơn xin rút khỏi chương trình hỗ trợ nhà ở.

Tương tự, hộ bà Nguyễn Thị Hường cũng khó khăn không kém. Chồng bà Hường bị tai biến nặng, không thể lao động. Cả hai sống trong ngôi nhà xuống cấp nặng, nguy cơ đổ sập, cũng thuộc diện chờ chương trình xóa nhà tạm của địa phương nhưng chưa có nguồn hỗ trợ đối ứng.

Trước đó, đầu năm 2025, khi còn đang công tác ở xã Kỳ Sơn, Đại úy Hùng cũng đã quyên góp để xây dựng 1 căn nhà khác cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.H

Đại úy Ngô Lý Hùng (32 tuổi) cho biết, anh mới được giao nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng gần 2 tháng. Thấy bà con ở xã Tiên Đồng có đời sống khó khăn hơn nên anh trình bày và nhận được sự đồng ý hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để có 100 triệu đồng xây 2 nhà tình nghĩa.

"100 triệu đồng thì khó có thể xây 2 ngôi nhà nên chúng tôi cùng chính quyền vận động gia đình, bà con, anh em xóm làng mỗi người góp một tay để nhà hoàn thành. Sáng 11/8, khi được mời vào nhà mới, các thành viên 2 gia đình rất xúc động. Số tiền tôi vận động được không lớn nhưng giúp được người dân nghèo có nơi an cư, đây cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân", Đại úy Hùng nói.

Đại úy Hùng từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh có nhiều năm công tác ở Công an huyện Tân Kỳ (cũ). Năm 2022, anh giữ chức Phó trưởng Công an Kỳ Sơn (cũ). Đầu năm 2025, tại xã này, anh cũng đã kêu gọi quyên góp, xây dựng 1 ngôi nhà cho gia đình khó khăn.