Phó tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm sạt lở tại Hưng Nguyên, Cửa Lò

Chiều 29/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) và thị xã Cửa Lò.

Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại núi Rậm, núi Rày ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, kèm theo mưa lớn nên hiện khu vực núi Rày đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có tổng chiều dài hơn 60m. Các vết nứt chạy dọc trên sườn núi, nguy cơ gây ra sạt lở rất cao. Dưới chân núi là khu vực sinh sống của hàng trăm hộ dân các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam.

Nhiều vết nứt chạy dọc trên sườn núi Rày khiến nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Phạm Bằng

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Hưng Nguyên đã ban hành Lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 39 hộ dân, 137 nhân khẩu của 3 xóm đến nơi an toàn. Huyện Hưng Nguyên cũng đã huy động lực lượng hơn 100 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ… đến giúp người dân sơ tán, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đánh giá những vết nứt rất nguy hiểm, nguy cơ cao gây ra sạt lở, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện Hưng Nguyên phải khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ em nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước chiều tối 29/10.

Để đảm bảo an toàn, 39 hộ dân và 137 nhân khẩu đã được sơ tán. Ảnh: Phạm Bằng

Phương án bố trí cho các hộ thuộc diện sơ tán được chính quyền huyện và xã sắp xếp có thể ở tại nhà văn hóa xóm hoặc khu vực trường học. Trước mắt, nhiều hộ dân đến nhà người thân ở khu vực an toàn để sinh hoạt, chờ sau mưa sẽ trở về nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, công tác sơ tán người dân phải thực hiện nhanh, quyết liệt. Những hộ dân cố tình chây ỳ thì cần có biện pháp cưỡng chế với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân. Các ngành phối hợp với huyện Hưng Nguyên đánh giá mức độ sạt lở và lập phương án, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý khi mưa bão đi qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu công tác sơ tán người dân phải thực hiện khẩn trương. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động của người dân khi kịp thời thông báo những vết nứt đến chính quyền địa phương. Đồng thời, đề nghị huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Yên Nam, các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi tình hình, tiến hành kiểm tra, rà soát những nơi xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thị sát thực tế tại tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ tại thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, do ảnh hưởng của bão số 7, tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Trong đó, tuyến kè chắn sóng bờ biển được xây đá hộc đã bị xói lở, hư hỏng nặng khoảng 2,5 km; kè đường đi bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m; kè chân biển bị xói lở khoảng 500m; đường đi dạo bộ bị hư hỏng và sụt lún, sập khoảng 500m2. Tổng thiệt hại về tài sản là khoảng 12 tỷ đồng.

Tuyến kè đường đi bộ chắn sóng ở Cửa Lò bị hư hỏng và sụt lún. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá sự cố sạt, lún bờ kè và đường đi bộ là rất nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Cửa Lò khẩn trương tổ chức di dời người dân và tài sản tại các ki- ốt dọc bờ biển vào nơi an toàn. Tuyệt đối, không để người dân ở trong các ki- ốt.

Để khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún trên, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Cửa Lò đánh giá lại tình hình, xây dựng phương án sửa chữa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Công tác khắc phục cố gắng phải hoàn thành trước khi mùa du lịch mới bắt đầu.