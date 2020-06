Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài

Chiều 19/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) và phòng cháy, chữa cháy 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tăng cường phối hợp trong thi hành án dân sự

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, đã thụ lý 14.972 việc về án dân sự, thi hành xong 8.253 việc (63%); 387 việc án tín dụng ngân hàng, tương ứng số tiền hơn 971 tỷ đồng, chưa có điều kiện thi hành 108, tương ứng hơn 228 tỷ đồng; tiếp nhận 55 bản án hành chính, đã thi hành 39 bản án; cưỡng chế 42 vụ việc án dân sự.

Nêu những hạn chế về công tác THADS thời gian qua, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, do dịch Covid-19 nên công tác thi hành án đạt thấp hơn 6% so cùng kỳ năm 2019 cả về việc và tiền, riêng về tiền chỉ đạt 17%/38% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay, nhiều địa phương chưa có kho vật chứng (13 đơn vị). Công tác phối hợp của một số UBND cấp xã và cơ quan liên quan có khi chưa tích cực.

Ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện Cục THADS tỉnh kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các huyện, thành, thị đưa nhiệm vụ phối hợp THADS của UBND cấp xã và các phòng, ban, cơ quan liên quan vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành, thị cấp kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo THADS cấp huyện, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho cơ quan THADS cùng cấp.

Hội nghị cũng thảo luận và xin ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết một số vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài như: Vụ ông Hồ Trọng Đồng, bà Nguyễn Thị Nhung ở huyện Diễn Châu; vụ ông Đặng Văn Cương và ông Đặng Văn Thắng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành; vụ việc liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết ở huyện Đô Lương...

Chi cục Thi hành án huyện Quỳnh Lưu thi hành nhiệm vụ. Ảnh: tư liệu Thanh Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, vẫn còn tình trạng cơ quan thi hành án các cấp chưa phối hợp thường xuyên, chỉ khi có vụ việc mới thực hiện trao đổi, yêu cầu phối hợp giải quyết. Vì vậy, các cơ quan thi hành án các cấp cần khâu nối các thành viên ban chỉ đạo và các cấp liên quan chặt chẽ hơn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với các vụ việc kéo dài. Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đề nghị xây dựng, kiện toàn lại nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên ban chỉ đạo THADS các cấp.