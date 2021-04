Phối hợp thực hiện tốt tuyên truyền về chính sách dân tộc trên Báo Nghệ An

Chiều 12/4, Ban Dân tộc tỉnh và Báo Nghệ An tổ chức cuộc làm việc và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

Dự cuộc làm việc về phía Ban Dân tộc có các đồng chí: Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Lô Xuân Vinh, Lô Văn Thắng, Vi Mỹ Sơn.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Hữu Nghĩa, Ngô Đức Kiên; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban hai cơ quan.

Theo đó, hai đơn vị tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chuyên san Miền núi - Dân tộc - một trong những ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Trên ấn phẩm như: Nhật báo, chuyên san Miền núi - Dân tộc, Nghệ An điện tử (baonghean.vn)... Báo Nghệ An đã thường xuyên thông tin tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đồng bào miền núi; cập nhật liên tục các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra ở địa bàn 11 huyện miền núi trong tỉnh.