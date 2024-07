Xã hội Phòng Cảnh sát kinh tế và Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách tại Tương Dương Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, chiều 17/7, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với UBND huyện Tương Dương tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tương Dương.

Đại diện các đơn vị, cùng các gia đình chính sách tại buổi lễ trao quà. Ảnh: Đ.C

Tại buổi trao quà, các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An), Công ty Thủy điện Bản Vẽ, lãnh đạo huyện Tương Dương đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình chính sách và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã có những hy sinh, cống hiến to lớn vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế trao quà cho các gia đình. Ảnh: Đ.C

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản vẽ trao quà cho các gia đình. Ảnh: Đ.C

Đây là hoạt động thường niên của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) và Công ty Thủy điện Bản Vẽ, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Các gia đình chính sách nhận quà và chụp ảnh cùng đại diện các đơn vị. Ảnh: Đ.C

Qua đó, giáo dục cán bộ chiến sĩ, công nhân viên - người lao động ở hai đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hướng về cội nguồn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với cộng đồng.