Phòng, chống Covid-19: Nghệ An sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng lớn

Nghệ An sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng lớn

“Ngành Y tế Nghệ An đang tích cực xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo kế hoạch tiêm phòng vắc-xin Covid-19 (giai đoạn 2021-2022), Nghệ An đang xây dựng gồm nhiều hoạt động, được triển khai dựa trên nguyên tắc huy động tối đa các lực lượng tham gia; triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin; đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho người dân”, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốccho hay.

Trước thời điểm tiêm, tỉnh sẽ thực hiện thống kê các đối tượng ưu tiên tiêm theo Nghị định 21, không để xảy ra trường hợp “người quen, người thân” lẫn vào danh sách tiêm chủng; tổ chức thông tin, truyền thông cho người dân và cộng đồng về Nghị quyết 21; quá trình nghiên cứu, phát triển sử dụng vắc-xin trên thế giới và Việt Nam, hiệu quả của từng loại vắc-xin mà Việt Nam tiếp cận; hiệu quả phòng bệnh, tính an toàn, lịch trình tiêm, các phản ứng sau tiêm; kế hoạch triển khai tiêm theo mức độ vắc-xin được cung cấp; vai trò, trách nhiệm của ngành Y tế và nhân viên y tế trong việc triển khai tiêm; sự ủng hộ, tham gia, hỗ trợ nguồn lực của người dân và cộng đồng.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Định: Kế hoạch tiêm vắc- xin đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho người dân. Ảnh: Tiến Hùng

Ngành Y tế sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng; quy trình và an toàn tiêm chủng, đảm bảo an toàn các quy tắc phòng, chống dịch; phòng, chống sốc, phác đồ phòng, chống sốc. Ngành cũng sẽ phải thực hiện bố trí các điểm tiêm chủng đầy đủ về cơ sở vật chất, dây chuyền lạnh để bảo quản vắc-xin nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng của vắc-xin; thực hiện tiêm chủng theo quy tắc một chiều, áp dụng quy trình sàng lọc, phân luồng ngay từ khâu đón tiếp. Tất cả người dân đến tiêm đều được đo thân nhiệt, khu vực chờ tiêm được bố trí đảm bảo giãn cách, thực hiện khám sàng lọc và khai thác thông tin dịch tễ trước tiêm chủng. Ngoài ra, còn có khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan Y tế.

