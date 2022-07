Phóng hỏa làm chị dâu và cháu gái tử vong

Nguyễn Thị Hưng, 50 tuổi, khai do bực tức vì mâu thuẫn kéo dài nhiều năm đã dùng xăng phóng hỏa khiến chị dâu và cháu gái 6 tháng tuổi thiệt mạng.

Ngày 22/7, Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, đã khởi tố, tạm giam bà Hưng để điều tra về tội "Giết người".

Theo điều tra, từ năm 2017, bà Hưng và vợ của anh trai chồng xảy ra mâu thuẫn kéo dài xung quanh việc tập kết mộ của dòng họ. Chiều 11/7, nghi can đến nhà chị dâu để đón cháu nội về và tiếp tục xảy ra tranh cãi nên nảy sinh ý định giết người trả thù.

Khoảng 15h ngày 13/7, Hưng đi xe đạp điện mang xô nhựa đến cây xăng ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên nhưng bị nhân viên từ chối bán vì không an toàn. Hưng quay về nhà lấy can để mua khoảng 5,7 lít xăng.

Nghi can mang theo xăng, bật lửa đến nhà chị dâu. Trong lúc to tiếng, Hưng đổ bình xăng xuống phòng khách, nói với chị dâu: "Hôm nay hai chị em mình cùng chết". Hỏa hoạn làm chị dâu Hưng và cháu gái 6 tháng tuổi bị bỏng.

Tối cùng ngày, bé gái tử vong. Ngày 21/7, người chị dâu tử vong.

Sau gây hỏa hoạn, bà Hưng đi xin thuốc trừ sâu không được nên uống nước rửa chén tự tử. Nghi can được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ngộ độc hóa chất tẩy rửa và chấn thương bàn tay phải do bị bỏng khi đốt xăng.