Phòng khám sử dụng nhiều bác sỹ Trung Quốc tại TP Vinh lại bị phạt

Ngày 28/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa xử phạt 20 triệu đồng đối với Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng (địa chỉ số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh) vì sử dụng người Trung Quốc hành nghề trái phép.

Phòng khám này trước đây có tên là Phòng khám Đa khoa Vinh, nằm ở vị trí trung tâm thành phố.

Phòng khám này trước đây có tên là Phòng khám Đa khoa Vinh. Ảnh: Tiến Hùng Một năm trước, ngày 4/12/2018, phòng khám này bị cơ quan chức năng xử phạt sau khi phát hiện đã sử dụng 6 người Trung Quốc hành nghề khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.



Đến tháng 5/2019, cũng tại phòng khám này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện có 5 người Trung Quốc, trong đó có 2 bác sĩ và 3 nhân viên đang cư trú, làm việc bất hợp pháp. Cụ thể, bà Zhang AiHue (SN 1963) là bác sĩ khám bệnh, truyền đạt kinh nghiệm cho y tá tại phòng khám; ông An JunLi (SN 1968) bác sĩ khám bệnh; ông Ke ZhiXiong (SN 1974) làm việc văn phòng, quản lý nhân sự tại phòng khám; ông Hu ZhongWen (SN 1968) nhân viên kiểm tra, sắp xếp thiết bị máy và ông Li BingQing (SN 1988) nhân viên mua sắm thiết bị, vật tư tại phòng khám.

Ngày 6/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ký 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công dân này, mỗi người bị xử phạt 20 triệu đồng và buộc phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép trước khi hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam.

Sau khi bị đình chỉ hoạt động, phòng khám này đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng.

Đến ngày 20/9/2019, Sở Y tế Nghệ An ra Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh, đình chỉ hoạt động đối với phòng khám này. Động thái này được đưa ra sau khi Sở Y tế Nghệ An quyết định thanh tra kéo dài suốt gần 1 tháng. Lý do thu hồi giấy phép là không đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.



Theo kết quả thanh tra, phòng khám này không đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng dụng cụ và cơ số thuốc cấp cứu; Tên kỹ thuật chuyên môn trong bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đúng với tên được phê duyệt. Cũng tại thời điểm kiểm tra, người phụ trách xét nghiệm của phòng khám không làm việc. Các kết quả xét nghiệm trong giờ hành chính được các kỹ thuật viên thực hiện nhưng lại sử dụng dấu, chữ ký của người phụ trách xét nghiệm đóng vào. Cùng với quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, với những vi phạm này, Sở Y tế đã xử phạt Phòng khám Đa khoa Vinh 35 triệu đồng.

Sau khoảng 2 tháng bị đình chỉ hoạt động, phòng khám này đã đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng và được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động từ ngày 21/11/2019. Tuy nhiên, đến ngày 19/12, Công an Nghệ An lại phát hiện Phòng khám Đa khoa Hưng Dũng tiếp tục sử dụng 5 người Trung Quốc làm việc, trong đó chỉ có 3 người có đầy đủ thủ tục giấy phép hành nghề, giấy phép lao động, đúng mục đích nhập cảnh.