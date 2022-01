Phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực đất đai

Đó là: Phạm Dương Khánh - nguyên thành viên Tổ Tư vấn Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng UBND huyện Nghi Lộc về tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; Phạm Dũng Sỹ - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nghi Phong về tội danh “Giả mạo trong công tác”; Hồ Xuân Linh – nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Nghi Phong về tội “Giả mạo trong công tác”. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965) - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978) - công chức địa chính xã Nghi Phong về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong về tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Ở vụ án mua bán 10.850 m2 đất nông nghiệp trái thẩm quyền ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Tháng 3/2021, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên Xóm trưởng xóm 9 về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 357, BLHS. Đến tháng 7 năm 2021, cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1, Điều 360, BLHS 2015. Sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về việc vận động nông thôn "dồn điền, đổi thửa" và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp ở xã Hưng Yên Nam năm 2016.