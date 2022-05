Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Nghệ An

Ông Marko Walde- Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có cơ quan đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức.

Chủ trì tiếp đoàn có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ngành liên quan.

Lần đầu tiên đến Nghệ An, đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa 2 nước, Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Đức, nhất là từ thời điểm Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Châu Âu (EVFTA). Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong hành lang kinh tế Đông – Tây, lực lượng lao động dồi dào và có tay nghề, Việt Nam có quan hệ gắn bó với Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Vì thế, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức đánh giá Nghệ An sẽ là điểm đến đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư Đức, qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của tỉnh Nghệ An với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và cơ quan đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức làm việc tại Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Ngoại vụ giới thiệu với đoàn Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức một số nét cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; một số KCN lớn mà tỉnh đã thu hút đầu tư hạ tầng trên địa bàn như WHA, VSIP, KCN Hoàng Mai; các định hướng lớn về thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới là ưu tiên công nghệ xanh, công nghệ sạch…

Bên cạnh giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư tại Nghệ An, đại diện tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ, trước đây, Đức đã có một số công trình hợp tác, tài trợ cho Nghệ An như Khu chung cư Quang Trung, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức nhưng nay đã xuống cấp. Trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn thu hút các dự án đầu tư liên quan đến công nghệ mới, công nghệ thông minh nên rất mong được sự hỗ trợ, kết nối của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức để các doanh nghiệp vào đầu tư.