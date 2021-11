Phóng viên Báo Nghệ An đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương cùng các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh trong Lễ trao giải.

Trao giải A cho các tác phẩm. Ảnh: P.V

Năm nay, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.181 tác phẩm ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương gửi tham dự Giải. Đây là số lượng tác phẩm báo chí gửi tham dự lớn nhất từ khi giải được tổ chức đến nay. Ban Chỉ đạo Giải đã lựa chọn được 45 tác phẩm xuất sắc để trao các giải gồm: 4 giải A; 10 giải B; 12 giải C và 18 giải Khuyến khích. Trong đó lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trao thưởng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: P.V

Nhiều tác phẩm được Hội đồng chung khảo đánh giá cao như: Phim tài liệu 3 tập "Giặc nội xâm" được phát sóng trên VTV; Loạt 5 bài "Sự thật - Hành trình trần ai" đăng trên Báo Tiền phong; Tác phẩm “Phía sau vụ thảm sát rừng cổ thụ khủng nhất Việt Nam”, đăng trên Báo điện tử Dân việt; Tác phẩm “Cấp ủy ở đâu, khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế” phát trên VOV1; Tác phẩm "Nỗi đau từ dự án bảo tồn nguồn gen quý" phát sóng trên kênh VTV9; Tác phẩm “Ngọn lửa tiên phong” phát trên VTV; Tác phẩm “Hành trình đi tìm công lý cho cán bộ đi B Nguyễn Văn Lợi” đăng báo Nhà báo và công luận;...



Phóng viên Ngô Nhật Lân của Báo Nghệ An đạt giải Khuyến khích.Ảnh: P.V

Tại lễ trao giải, phóng viên Ngô Nhật Lân - Báo Nghệ An đã được trao giải Khuyến khích với loạt phóng sự "Nói không với thủy điện nhỏ".



Loạt bài điều tra "Nói không với thủy điện nhỏ" của tác giả Nhật Lân.