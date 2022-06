Phú Hưng Life 'thành trì' vững mạnh, đồng hành cùng tương lai của người dân Việt

(Baonghean.vn) - Trên hành trình mang tới giá trị vững bền với cam kết “Đồng hành cùng bạn, đại phát trọn đời” cho người dân Việt, Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) ngày càng khẳng định vai trò của mình, là “thành trì” vững mạnh, giúp khách hàng an tâm vững bước tương lai.

Cuộc sống là hành trình với vô số những điều không thể dự đoán trước và mỗi chặng hành trình sẽ trọn vẹn hơn nếu như chúng ta có điểm tựa vững mạnh để song hành và cùng xây dựng một tương lai tươi sáng. Những gì chúng ta làm được là chọn cho mình, cho gia đình một phương án bảo hộ an toàn phòng khi điều không may xảy ra. Điều đó đã được minh chứng qua hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hai gia đình khách hàng tại Nghệ An ngày 19/06/2022 của Phú Hưng Life.

Anh H.D.C là một người lao động tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, không may đột ngột qua đời vì rủi ro, để lại vợ và con đang trong tuổi ăn học. Vợ anh H.D.C - chị P.T.S nức nở chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn chưa tin rằng chồng tôi đã rời bỏ. Lúc nào anh cũng là chỗ dựa mạnh mẽ cho cả nhà vậy mà giờ đây.... Chỉ còn một mình, tôi không biết liệu mình có thể chăm lo tốt cho các con, có thể thay anh trở thành trụ cột gia đình hay không”.

Trong niềm thương tiếc của gia đình khi ra đi ở độ tuổi còn trẻ, dang dở nhiều kế hoạch và hoài bão, anh H.D.C đã để lại cho vợ con một khoản chi phí thông qua hình thức bảo hiểm nhân thọ để tiếp tục cuộc sống và đảm bảo tương lai. Với số tiền anh được Phú Hưng Life chi trả là 356 triệu đồng, vợ anh sẽ có thêm một khoản chi phí để lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học. Sự hỗ trợ, động viên kịp thời của Phú Hưng Life đã san sẻ một phần kinh tế, giúp cho cuộc sống của gia đình anh đỡ vất vả hơn.

Cùng cảnh ngộ tương tự, chị N.T.N (vợ anh L.V.Q, Huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ trong nước mắt: “Chuyện này đến quá đột ngột. Anh là trụ cột chính trong gia đình nên khi anh mất thì gia đình gặp rất nhiều khó khăn.Trước đây, cuộc sống gia đình không thể thiếu những cãi vã nhưng ít ra chúng tôi có thể cùng nhau khóc cười. Giờ đây khi anh đã thật sự đi xa, nghĩ về chồng, về tương lai các con, tôi lại không kiềm được nước mắt.”

Phú Hưng Life “thành trì” vững mạnh đồng hành cùng khách hàng

Thấu hiểu cho sự khó khăn của gia đình khách hàng khi biến cố ập đến, công ty Phú Hưng Life chính là “thành trì” vững mạnh luôn đồng hành cùng gia đình khách hàng trước mọi “cơn bão” của cuộc sống, chị N.T.N (vợ anh L.Q.V) chia sẻ: “Gia đình tôi mua bảo hiểm là bán rủi ro mua may mắn. Nếu mình không bị hoạn nạn, rủi ro thì có số vốn để lo cho con ăn học. Nhưng mà không may là anh qua đời và số tiền 400 triệu được chi trả từ Phú Hưng Life sẽ giúp gia đình tôi rất nhiều.”

Nhờ có sự chi trả kịp thời từ Phú Hưng Life, không chỉ hai gia đình trên mà còn rất nhiều trường hợp khác đã phần nào vượt qua được giai đoạn khó khăn. Qua việc đồng hành với nhiều gia đình, Phú Hưng Life luôn cam kết việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời giúp khách hàng đi qua thăng trầm của cuộc sống.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Cương – Giám đốc kinh doanh Miền, Miền Bắc 2 của Phú Hưng Life đã chia sẻ “Bảo hiểm nhân thọ phải là chỗ dựa vững chãi cho khách hàng và xa hơn nữa là sẵn sàng đối đầu tình huống ngoài ý muốn. Công ty Phú Hưng Life luôn cố gắng để phát triển nền tảng vững vàng bảo vệ khách hàng. Đó chính là giá trị nhân văn nhất của bảo hiểm và là lý do để Phú Hưng Life tiếp tục hành trình phát triển bền vững”.

Song song, Phú Hưng Life với phương châm không ngừng đem đến nhiều giải pháp bảo vệ toàn diện, để luôn đồng hành cùng tương lai trọn vẹn cho nhiều gia đình khách hàng Việt.

