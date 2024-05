Giáo dục Phụ huynh cần cân nhắc khi lựa chọn khóa học hè cho con Những khóa học hè đang được nhiều phụ huynh học sinh lựa chọn nhằm giải tỏa áp lực học tập sau một năm học vất vả. Nhưng, để có được những khóa học ý nghĩa phụ phụ huynh cần cân nhắc, tránh "mắc bẫy" của các đối tượng lừa đảo.

Khóa học trải nghiệm "hút" phụ huynh, học sinh

"Đánh thức yêu thương" là khóa học hè đầu tiên "khởi động" mùa hè cho học sinh do Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức.

Khóa học về giá trị sống dành cho học sinh từ 11 - 17 tuổi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

‎Khóa học chỉ diễn ra trong một buổi nhưng các em đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích và được thực hành các tình huống, câu chuyện thực tế gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Trong chương trình, các em còn được nghe những câu chuyện mang giá trị giáo dục sâu sắc để qua đó thêm thấu hiểu về giá trị của tình yêu thương, hiểu được sự hy sinh lớn lao, tình yêu vô bờ bến, sự lo toan của cha mẹ dành cho mình.‎

Các lớp học về nấu ăn thu hút nhiều học sinh nam tham gia. Ảnh: Mỹ Hà

Hè này, lần đầu tiên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh mở các khóa học về giáo dục giá trị sống. Theo kế hoạch của đơn vị, mỗi một khóa học sẽ kéo dài trong 2 ngày với nhiều chủ đề sát với lứa tuổi học đường, như khóa học chuyển hóa nóng giận, khóa học nuôi dưỡng sự tự tin, khóa học nuôi dưỡng lòng biết ơn...

“ Học sinh ngày nay chịu khá nhiều áp lực về bài vở, học tập và các mối quan hệ của các em với gia đình, xã hội và cộng đồng mạng có nhiều phức tạp hơn. Vì thế, việc trang bị những kiến thức, kỹ năng cho học sinh để các em ứng xử được với các mối quan hệ là điều hết sức cần thiết. Bản thân chúng tôi khi triển khai các khóa học này với sự hỗ trợ của các chuyên gia về tâm lý, hy vọng sẽ giúp các em có thêm nghị lực, tự tin để vượt qua những thử thách trong cuộc sống và học tập.‎ Thầy giáo Trần Đông Giang – Trưởng phòng Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh

Dù chỉ mới vào hè, nhưng đã có hơn 800 phụ huynh đăng ký các khóa học hè tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh. Ngoài những khóa học truyền thống như dạy năng khiếu, hành trang cho học sinh tiểu học, thì nhiều khóa học được mở với mục đích “đánh thức” tiềm năng của trẻ. Điều đặc biệt, có một số khóa học còn có sự tham gia của phụ huynh.

Bà Hoàng Thị Hoài An – Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ thêm: Trước đây, hè là dịp để phụ huynh tăng cường học thêm, học văn hóa cho học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức của phụ huynh đã có nhiều thay đổi.

Song song với học văn hóa, phụ huynh muốn hướng cho con đến các hoạt động nhằm trau dồi sức khỏe, phát triển năng khiếu và giúp con có những trải nghiệm, thư giãn nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp các con có một mùa hè vừa bổ ích nhưng cũng lý thú, giảm áp lực học tập.‎

Học sinh tham gia Học kỳ quân đội do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Chỉ sau 3 ngày đăng ký, Chương trình Học kỳ quân đội do Tỉnh đoàn– Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức cũng đã nhận đủ 350 hồ sơ đăng ký, nhanh hơn rất nhiều so với các năm trước.

Chương trình năm nay, theo kế hoạch sẽ được diễn ra từ đầu tháng 6, kéo dài trong 9 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh từ 11 – 17 tuổi.‎

Tham gia các nội dung này các em được rèn luyện trong môi trường quân đội, được học các kỹ năng quân ngũ như bơi lội, đội hình đội ngũ, kỹ năng ứng xử khi ở nhà một mình, khi gặp kẻ gian người lạ, rèn luyện sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống...

“ Chúng tôi khá bất ngờ khi chương trình vừa thông báo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh, học sinh. Điều đó cho thấy, các gia đình hiện nay rất quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống cho các con và mong muốn có một sân chơi để các em trải nghiệm, rèn luyện ý thức tự lập, tự giác, quý trọng lao động, trân trọng ý nghĩa của thời gian. Anh Nguyễn Ngọc Châu – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, Tỉnh đoàn Nghệ An

Cảnh giác với “bẫy” khóa học miễn phí‎

Tham gia các khóa học hè giờ đã trở thành hoạt động thường niên của nhiều học sinh ở lứa tuổi học đường. Nắm bắt nhu cầu của nhiều gia đình, nhiều thủ đoạn lừa đảo các khóa học miễn phí cũng đã nở rộ trên mạng.

Nhiều khóa học hè giả mạo tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin việc một số phụ huynh là nạn nhân của các vụ lừa đảo, với hình thức mời gọi tham gia các khóa học hè.‎

Một phụ huynh 38 tuổi ở thành phố Vinh cho biết, chị tìm kiếm các thông tin trên mạng và vô tình thấy được trang fanpage “Mùa hè quân ngũ” với hơn 3.000 thành viên.

Thấy lượng tương tác khá cao, chị đã vào tìm hiểu cho con và để lại các thông tin cần tư vấn. Sau đó, một tư vấn viên đã phản hồi và cho mã ứng dụng để chị đăng ký cho con và tìm hiểu thêm các thông tin về khóa học, thời gian quyền lợi tham gia.

“ Tôi được hướng dẫn đăng ký Telegram để nhận thông tin về khóa học. Các tư vấn viên cũng nói rằng, do tôi đăng ký tham gia vào thời điểm đang được tài trợ nên không mất chi phí. Nếu đăng ký sau tháng 5, chi phí tham gia học kỳ quân đội của đơn vị này tổ chức sẽ là 3,2 triệu đồng. Phụ huynh bị lừa đảo khóa học hè miễn phí Học kỳ quân đội

‎Để nhận được khóa học "miễn phí" nói trên, nhân viên tư vấn yêu cầu vị phụ huynh này cần tăng tương tác mã hàng cho nhà tài trợ và phải mua hàng.

Ban đầu, vị phụ huynh này khá tin tưởng vì trong nhóm có đến 7 – 8 thành viên cùng tham gia, sau các lần mua hàng, tiền mua hàng sẽ được hoàn trả, ngoài ra sẽ được cộng thêm 10% hoa hồng cho mỗi lần mua.

Học sinh tham gia khóa học hè Học kỳ quân đội. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Bẫy mua hàng bắt đầu được thực hiện từ lần thứ 5 khi khách hàng được gợi ý mua chiếc điều hòa âm trần và yêu cầu phải thực hiện 2 lần thao tác, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

Khi hoàn thành yêu cầu, vị phụ huynh này gửi lại hóa đơn và được nhân viên tư vấn cho biết chị chưa làm đúng nội dung, thiếu 1 hóa đơn mua hàng. Để nhận lại tiền tất toán, chị yêu cầu phải thêm tương tác, đồng nghĩa phải nộp thêm tiền để mua hàng.‎

Thời điểm đó, do trong tài khoản không còn tiền nên phụ huynh này không thể thực hiện yêu cầu các lệnh. Trong khi chị chưa biết xoay xở vào đâu thì nhóm Telegram bị xóa, tài khoản của 2 tư vấn cũng không thể liên hệ được.

Khi đem câu chuyện này trình báo lên cơ quan công an chị mới được biết, các tài khoản ngân hàng đều là tài khoản ma, nhóm lừa đảo có thể đang ở nước ngoài. Việc lập tài khoản Telegram và các thành viên, kể cả phụ huynh có thể là cái bẫy do đối tượng lừa đảo xây dựng để tạo niềm tin cho khách hàng.‎