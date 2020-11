Phụ huynh Nghệ An cùng chung tay tổ chức bán trú, xây dựng trường cho trẻ

Hiện nay mô hình câu lạc bộ "Nuôi con khỏe - Dạy con ngoan" của huyện Tương Dương có hơn 4.500 phụ huynh tham gia. Ngoài hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động, phụ huynh còn trực tiếp nấu cháo chiều cho trẻ em tại các điểm trường lẻ từ nguồn đóng góp của phụ huynh. Qua đó, hỗ trợ rất lớn trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ mầm non trên địa bàn huyện. Hiện tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm, trong đó thể nhẹ cân là 5% (giảm 3,3% so với năm 2015), thể thấp còi 7% (giảm 3,3% so với năm 2015).