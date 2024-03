Phụ nữ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baonghean.vn) - Hơn 2 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và các cấp hội phụ nữ cơ sở triển khai đã trở thành điểm tựa, chở che những trẻ em mồ côi, thiếu may mắn trong cuộc sống.