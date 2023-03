Phụ nữ Nghệ An: Gửi gắm tin yêu và kỳ vọng

Bước vào những ngày tháng 3 đầy ý nghĩa, Báo Nghệ An xin trích dẫn một số tâm tư, suy nghĩ và mong mỏi của các chị, các mẹ để từ đó hiểu hơn, đồng cảm hơn với một nửa thế giới được ưu ái gọi tên là Phái Đẹp!

Bà Trần Thị Đông (sinh năm 1944, xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ)

Bản thân bà may mắn sống qua nhiều thế hệ và chứng kiến sự đổi thay của xã hội, bà cảm thấy rất mừng vì phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây đã có nhiều đổi khác so với thời gian trước. Nếu như trước đây, vai trò của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ quẩn quanh với nội trợ, sinh đẻ và lấy chồng từ rất sớm thì giờ các thế hệ con cháu đã biết tu dưỡng học hành và thành công trên con đường học vấn. Nhờ vậy, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số đã "bớt khổ" hơn xưa, từng bước đảm nhận nhiều vị trí quan trọng từ thôn, bản cho tới những cấp bậc cao hơn.

Bản thân bà năm nay đã bước sang 79 tuổi đời và 55 tuổi Đảng. Dù tuổi đã cao nhưng bà quan niệm bản thân phải luôn sống lạc quan, vui vẻ để cuộc sống trọn vẹn hơn. Thời gian qua, bà và những người cao tuổi trên địa bàn vẫn tìm thấy niềm vui khi được tham gia các hoạt động cộng đồng tại thôn bản. Đồng thời, luôn nhắc nhở bản thân tự chăm sóc tốt cho mình để xã hội thấy được rằng, người cao tuổi mang lại lợi ích chứ không phải là gánh nặng cho mọi người. Họ vẫn mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Nếu được gửi gắm một điều vào ngày 8/3, bà mong các tầng lớp con cháu về sau cố gắng học tập để đưa nền khoa học, công nghệ của Việt Nam phát triển ngang hàng với những đất nước phát triển.

Bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1960), lao động tự do tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh

Hành nghề xe ôm đối với nam giới đã vất vả, riêng với phụ nữ lại càng vất vả hơn. Thế nhưng, dù công việc còn đó những khó khăn, bản thân tôi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan bởi mình có thể kiếm tiền từ những việc làm chân chính. Điều đó khiến bản thân tôi cảm thấy mình không lép vế trước cánh mày râu. Hiện tại trên địa bàn thành phố Vinh, nhiều chị em phụ nữ đang làm những công việc mà xưa nay người ta vẫn nghĩ chỉ dành cho đàn ông như: phụ hồ, xe ôm, cửu vạn. Dù rằng phải vất vả để mưu sinh bám trụ với nghề, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui khi tự mình làm chủ được cuộc sống của mình.

Tôi mong thời gian tới, Nhà nước có thêm những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho những đối tượng lao động tự do để chúng tôi đỡ phần vất vả và có thêm chỗ dựa để vươn lên trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Như Hoa - Giám đốc Hợp tác xã Sen Vàng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An.

Sinh ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, người phụ nữ 44 tuổi Trần Thị Như Hoa đã trải qua nhiều khó khăn của cuộc sống ngay từ khi mới lên 5, sau một cơn sốt nặng chị đã bị cướp đi một bên chân và trở thành người khuyết tật. Những ngày tháng sau đó, chị đã nỗ lực để vươn lên học và thi đậu vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Nhưng rồi, những sóng gió lại ập đến khi chị mang thai và trở thành mẹ đơn thân kể khi đang là sinh viên năm 2. Sau nhiều nỗ lực, chị gắn bó với nghề may và từng bước gặt hái thành công trên con đường mình đã chọn.

Chị Hoa vừa là Giám đốc, vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sen Vàng (thiết kế kinh doanh thời trang). Chị là 1 trong 40 phụ nữ tiêu biểu của cả nước vừa được tham dự lễ tôn vinh các tấm gương phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật do Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức. Hiện tại, chị Hoa là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An.