Pháp luật Phụ nữ sa vào cờ bạc - thực trạng đáng báo động Thời gian gần đây, tại Nghệ An, nhiều ổ nhóm cờ bạc bị triệt phá với sự tham gia, thậm chí cầm đầu của không ít phụ nữ. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự len lỏi của tệ nạn đỏ đen vào đời sống một bộ phận chị em, những người vốn được xem là người giữ lửa trong gia đình.

Nhiều ổ bạc do phụ nữ cầm đầu bị phát hiện

Công an phường Trường Vinh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm do Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, bắt giữ 8 đối tượng liên quan. Qua công tác nắm tình hình, tổ phòng, chống tội phạm nhận thấy khu vực đường Đặng Văn Ngữ (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng cũ) thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt tụ tập, có biểu hiện nghi vấn về hoạt động cờ bạc.

Nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, bố trí người cảnh giới, tổ chức đưa đón con bạc và thường xuyên thay đổi địa điểm tại các ngôi nhà kiên cố có “chuồng cọp”, trang bị camera giám sát để đối phó lực lượng chức năng. Đặc biệt, việc kiểm soát nghiêm ngặt các thành viên khi chỉ cho tham gia những người quen biết và thu giữ điện thoại nhằm tránh bị phát hiện cũng cho thấy tính chuyên nghiệp trong cách tổ chức.

Nguyễn Thị Phượng cùng các đối tượng đánh bạc bị Công an phường Trường Vinh bắt giữ. Ảnh tư liệu

Sau một thời gian điều tra, vào khoảng 16 giờ ngày 13/8/2025, Công an phường Trường Vinh đã huy động tối đa lực lượng chia thành nhiều mũi đồng loạt đột kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng cùng 8 đối tượng đang đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền 30 triệu đồng, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 2 đầu tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp triệt phá 2 ổ nhóm cờ bạc lớn tại TP. Vinh (cũ). Trong đó, 1 nhóm do Lê Thị Hằng (SN 1978, trú tại phường Vinh Tân, nay là phường Trường Vinh) cầm đầu. Bà Hằng tổ chức đánh bài “3 cây”, thu “tiền hồ” từ các con bạc và bố trí người cảnh giới kỹ càng. Tổng cộng, lực lượng chức năng bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 4 phụ nữ, thu giữ hơn 700 triệu đồng, 2 ô tô và nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động cờ bạc.

Các đối tượng trong 2 ổ nhóm cờ bạc lớn ở TP.Vinh (cũ), trong đó, một nhóm do Lê Thị Hằng (SN 1978, trú tại phường Vinh Tân, nay là phường Trường Vinh) cầm đầu. Ảnh: CANA

Cuối tháng 12/2024, Công an thị xã Hoàng Mai (nay là Công an phường Hoàng Mai) triệt phá một đường dây ghi lô, đề quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch từ đầu năm lên tới 150 tỷ đồng. Đường dây hoạt động chặt chẽ, có nhiều “chân rết” trong và ngoài địa phương, sử dụng thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng tiêu hủy tài liệu để tránh bị phát hiện. Trong số các đối tượng cầm đầu có Phạm Thị Xuân (SN 1975, trú tại phường Hoàng Mai). Sau nhiều tháng điều tra, công an huy động 17 tổ công tác, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ tang vật, điện thoại và xác định số tiền giao dịch trong một ngày lên tới hơn 600 triệu đồng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm

Theo thống kê, riêng 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tại Nghệ An đã phát hiện 127 vụ đánh bạc, trong đó, có 71 vụ bị khởi tố hình sự, chiếm gần 56%.

Một con số không nhỏ và cho thấy mức độ lan rộng của tệ nạn này trong cộng đồng. Đặc biệt, phụ nữ tham gia đánh bạc không còn là cá biệt mà xuất hiện ngày càng nhiều, với vai trò tổ chức, điều hành đường dây, bất chấp pháp luật, bất chấp cả vai trò và danh dự trong gia đình.

Một trong những vụ việc gây chú ý là phiên tòa phúc thẩm ngày 8/8/2025 của TAND tỉnh Nghệ An, xét xử Nguyễn Thị Oanh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi), cùng trú tại phường Hoàng Mai. Oanh được xác định là người cầm đầu đường dây ghi lô đề, hoạt động tinh vi qua Zalo, Facebook và tin nhắn điện thoại.

Chỉ trong 2 ngày (9 và 10/7/2024), đường dây của Oanh đã giao dịch hơn 180 triệu đồng, trong đó, Hoa tham gia gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai còn bị cáo buộc tham gia đánh bài với số tiền hơn 7 triệu đồng. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Oanh 3 năm 3 tháng tù, Hoa 12 tháng tù. Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa quyết định cho Hoa hưởng án treo, còn Oanh phải chấp hành 3 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thị Oanh (áo xanh) và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh tư liệu: Trần Vũ

Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan trong các bản cáo trạng là những câu chuyện đầy nước mắt. Khi người phụ nữ, vốn là người giữ lửa trong gia đình trở thành con bạc, hệ lụy kéo theo là không nhỏ. Em N.V.Đ. (trú tại phường Vinh Hưng) chia sẻ: “Từ nhỏ em đã quen với hình ảnh mẹ ngồi thâu đêm bên chiếu bài. Nhiều lần mẹ thua sạch, vay mượn khắp nơi rồi lại cãi nhau với ba, đập phá đồ đạc. Em thấy xấu hổ với bạn bè, học hành sa sút, từng muốn bỏ học giữa chừng. Đến giờ, khi mẹ bị bắt, em buồn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Chỉ mong mẹ biết ăn năn để làm lại…”.

Câu chuyện của em Đ. chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh đáng thương mà hậu quả bắt nguồn từ tệ nạn cờ bạc có phụ nữ tham gia. Theo các chuyên gia xã hội học, đây không chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật, mà còn là biểu hiện cho thấy sự đổ vỡ về ý thức, lối sống và giá trị gia đình.

Công an phường Trường Vinh kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Một số nguyên nhân được chỉ ra, gồm sự nhàn rỗi kéo dài, thiếu định hướng cuộc sống, hoặc tâm lý muốn “làm giàu nhanh” mà không cần lao động. Nhiều phụ nữ có điều kiện kinh tế, thậm chí có học vấn, nhưng vẫn sa vào cờ bạc như một hình thức vừa giải trí, vừa mưu cầu lợi ích vật chất. Khi thắng, họ bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen. Khi thua, họ vay mượn, nợ nần, trốn tránh, thậm chí tiếp tay cho tội phạm.

Về lâu dài, một người mẹ mê cờ bạc không chỉ hủy hoại hạnh phúc gia đình mà còn tác động tiêu cực đến sự hình thành nhân cách của con cái. Trẻ em trong môi trường ấy dễ mất phương hướng, thậm chí xem đánh bạc như hành vi bình thường. Không ít trường hợp, thế hệ sau lại tiếp tục trượt dài vào con đường mà cha mẹ từng đi qua.

Trước thực trạng đó, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, nhất là hội phụ nữ, cần phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân nâng cao ý thức pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn hóa, không sa vào các hành vi vi phạm như cờ bạc, lô đề. Các vụ việc vi phạm có thể được đưa ra xét xử lưu động tại khu dân cư để tăng tính răn đe, giáo dục.

Trong bối cảnh hoạt động cờ bạc ngày càng tinh vi, chuyển sang hình thức trực tuyến, ẩn danh, khó phát hiện, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc. Thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND cùng nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trong đó có đánh bạc, cá độ, lô đề qua mạng Internet.

Các sở, ngành, lực lượng công an được yêu cầu triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết triệt phá tận gốc các đường dây, băng nhóm, tụ điểm cờ bạc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, xử lý dứt điểm và công khai kết quả điều tra, truy tố để răn đe chung.

Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để cảnh báo người dân không tham gia vào các ứng dụng, nền tảng đổi thưởng trá hình, trò chơi dự đoán kết quả, đặc biệt là các trang web cờ bạc trực tuyến núp bóng giải trí. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi cần báo ngay cho công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Đồng thời nhấn mạnh, việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy trở thành "tai mắt" của chính quyền, góp phần bảo vệ bình yên cho thôn, xóm, giữ gìn nếp sống lành mạnh, văn minh trong mỗi gia đình.