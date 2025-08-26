Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Phường Cửa Lò sau bão số 5: Nhiều nhà dân, công trình hư hỏng, cột điện gãy đổ

Đình Tuyên 26/08/2025 10:52

Sau khi bão số 5 quét qua rạng sáng 26/8, phường Cửa Lò (Nghệ An) chìm trong cảnh tan hoang: Phố xá ngổn ngang cây cối, mái tôn, bảng hiệu bị gió cuốn tung; nhiều ngôi nhà, công trình hư hỏng, hệ thống điện tê liệt, khiến đời sống người dân đảo lộn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục.

Một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại tại phường Cửa Lò sáng 26/8.

bna_1cl.jpg
Nhiều tuyến đường thuộc phường Cửa Lò ngổn ngang sau bão. Ảnh: Đình Tuyên
bna_9cl.jpg
Cây xanh đổ gãy gây ách tắc cục bộ. Ảnh: Đình Tuyên

bna_13cl.jpg
Nhiều biển quảng cáo, pano đổ sập. Ảnh: Đình Tuyên
bna_6cl.jpg
Ảnh: Đình Tuyên
bna_17cl.jpg
Cổng chào phường Cửa Lò sập đổ trong cơn bão số 5 hình ảnh cổng chào tại đường nguyễn xí (cổng chào đổ chắn đường). Ảnh: Đình Tuyên
bna_3cl.jpg
Người dân hối hả khắc phục, dọn dẹp đồ đạc trong buổi sáng sau bão. Ảnh: Đình Tuyên
bna_14cl.jpg
Cổng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Trường Xanh Tuệ Đức bị bão quật đổ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_7cl(1).jpg
Một số ki-ốt ven đường Bình Minh bị tốc mái hoàn toàn sau bão số 5. Ảnh: Đình Tuyên
bna_19cl.jpg
Mưa lớn từ bão số 5 khiến một số lồng bè nuôi cá ở phường Nghi Thủy bị hư hại, cá thoát ra ngoài. Ảnh: Đình Tuyên

THIỆT HẠI BAN ĐẦU CỦA PHƯỜNG CỬA LÒ

1. Thiệt hại về con người: Không

2. Thiệt hại về giao thông:

- Nhiều cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư bị nghiêng và gãy đổ.

- Thủy triều cao kết hợp nước biển dâng cao 5-6m gây ngập các tuyến đường ven biển như: đường Bình Minh, Nguyễn Xí,… Khu vực Chợ Hôm ngập sâu 50cm

- Nhiều tuyến đường trong khu dân cư khu vực Nghi Tân, Nghi Thủy bị ngập sâu 30-40cm do thủy triều lên.

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Sóng, gió đánh đứt dây neo, gây trôi dạt hư hỏng 12 lồng bè.

- Khoảng 30 ha rau màu bị ngập, chưa đánh giá được thiệt hại.

- Khoảng 160 con gia cầm.

- 260 tàu thuyền và 275 thuyền thúng neo đậu đảm bảo an toàn, không bị thiệt hại .

4 . Thiệt hại về hệ thống điện

- 16 cột điện 0.4KV bị gãy đổ

- 05 cột điện chiếu sáng gãy đổ và hệ thống điện trang trí trên các cột điện chiếu sáng đường Bình Minh bị hư hỏng;

- 19 cột đèn chiếu sáng trong khu dân cư bị hư hỏng.

- Hệ thống điện toàn phường bị mất từ 11h ngày 25/8/2025, đến nay vẫn chưa có điện.

5. Thiệt hại khác:

- Tốc mái nhà và mái sân các hộ dân: 59 hộ bị tốc mái với điện tích 1.525m2

- Nhà thi đấu phường bị tốc mái hoàn toàn với diện tích 2.000 m2 tôn.

- Trường học: Trường mần non Nghi Hòa và Nghi Thủy bị tốc mái với diện tích 520m2 và 55m tường rào trường mầm non Nghi Hương, Nghi Hòa bị đổ.

- 390 m trường rào của 27 hộ dân và 01 nhà văn hóa khối bị đổ.

- 05 cổng chào vào các khối dân cư, trường học, khu du lịch bị gãy đổ.

- Cổng chào trường mầm non Thu Thủy và cổng chào của công ty Song Ngư Sơn và nhiều biển quảng cáo của nhà nước cũng như của nhân dân bị gãy đổ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5

Nhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ  dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ  dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

Phòng, chống bão số 5

Đọc tiếp

Nhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5

Nhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ  dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ  dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Phường Cửa Lò sau bão số 5: Nhiều nhà dân, công trình hư hỏng, cột điện gãy đổ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO