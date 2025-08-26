Phường Cửa Lò sau bão số 5: Nhiều nhà dân, công trình hư hỏng, cột điện gãy đổ

Sau khi bão số 5 quét qua rạng sáng 26/8, phường Cửa Lò (Nghệ An) chìm trong cảnh tan hoang: Phố xá ngổn ngang cây cối, mái tôn, bảng hiệu bị gió cuốn tung; nhiều ngôi nhà, công trình hư hỏng, hệ thống điện tê liệt, khiến đời sống người dân đảo lộn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục.

Một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại tại phường Cửa Lò sáng 26/8.

THIỆT HẠI BAN ĐẦU CỦA PHƯỜNG CỬA LÒ

1. Thiệt hại về con người: Không

2. Thiệt hại về giao thông:

- Nhiều cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư bị nghiêng và gãy đổ.

- Thủy triều cao kết hợp nước biển dâng cao 5-6m gây ngập các tuyến đường ven biển như: đường Bình Minh, Nguyễn Xí,… Khu vực Chợ Hôm ngập sâu 50cm

- Nhiều tuyến đường trong khu dân cư khu vực Nghi Tân, Nghi Thủy bị ngập sâu 30-40cm do thủy triều lên.

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Sóng, gió đánh đứt dây neo, gây trôi dạt hư hỏng 12 lồng bè.

- Khoảng 30 ha rau màu bị ngập, chưa đánh giá được thiệt hại.

- Khoảng 160 con gia cầm.

- 260 tàu thuyền và 275 thuyền thúng neo đậu đảm bảo an toàn, không bị thiệt hại .

4 . Thiệt hại về hệ thống điện

- 16 cột điện 0.4KV bị gãy đổ

- 05 cột điện chiếu sáng gãy đổ và hệ thống điện trang trí trên các cột điện chiếu sáng đường Bình Minh bị hư hỏng;

- 19 cột đèn chiếu sáng trong khu dân cư bị hư hỏng.

- Hệ thống điện toàn phường bị mất từ 11h ngày 25/8/2025, đến nay vẫn chưa có điện.

5. Thiệt hại khác:

- Tốc mái nhà và mái sân các hộ dân: 59 hộ bị tốc mái với điện tích 1.525m2

- Nhà thi đấu phường bị tốc mái hoàn toàn với diện tích 2.000 m2 tôn.

- Trường học: Trường mần non Nghi Hòa và Nghi Thủy bị tốc mái với diện tích 520m2 và 55m tường rào trường mầm non Nghi Hương, Nghi Hòa bị đổ.

- 390 m trường rào của 27 hộ dân và 01 nhà văn hóa khối bị đổ.

- 05 cổng chào vào các khối dân cư, trường học, khu du lịch bị gãy đổ.

- Cổng chào trường mầm non Thu Thủy và cổng chào của công ty Song Ngư Sơn và nhiều biển quảng cáo của nhà nước cũng như của nhân dân bị gãy đổ.