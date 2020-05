Phường Đội Cung (TP Vinh) quyết tâm vươn tầm cao mới

Nhiều công trình điểm nhấn



Xác định phát triển dịch vụ thương mại là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phường Đội Cung (TP. Vinh) đã tạo mọi điều kiện cho nhân dân vay vốn sản xuất, đầu tư kinh doanh mở mang ngành nghề dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế. Doanh thu sản xuất hộ kinh doanh cá thể ước đạt trên 152,6 tỷ đồng. Trong đó, các loại hình dịch vụ thương mại chiếm 72,2%, một số ngành nghề truyền thống được phát huy và đã hình thành một số phố chuyên doanh như: Hoa, trướng ở đường Phan Chu Trinh; cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô ở đường Trần Hưng Đạo, phố tạp hóa ở đường Nguyễn Sinh Sắc; phố cà phê, ăn sáng ở đường Nguyễn Thái Học...

Một góc phường Đội Cung (TP Vinh). Ảnh: Đức Anh

Hiện nay, toàn phường có 185 doanh nghiệp, tăng 63 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ, có 417 hộ kinh doanh cá thể tập trung trên các lĩnh vực: Dịch vụ vận tải, sửa chữa ô tô; kinh doanh hoa, cây cảnh; trang trí nội thất, gia công cơ khí, chế biến các món ăn truyền thống. Một số cơ quan, doanh nghiệp làm ăn khá hiệu quả đã thu hút lao động địa phương, giải quyết việc cho người lao động trên địa bàn như: Công ty Hoa Thường, Bệnh viện Thái An, Công ty Than; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung, Công ty cổ phần Xây dựng 471...