Phương Oanh hóa thân nữ sinh 18 tuổi trong phim mới VTV hé lộ hậu trường cảnh quay hồi tưởng trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'. Diễn viên Phương Oanh gây chú ý với tạo hình trẻ trung khi vào vai nữ sinh bên cạnh Doãn Quốc Đam.

Thử thách hóa thân ngược thời gian

Trong tập 32 của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", một phân cảnh hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ của hai nhân vật chính Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Để thực hiện cảnh quay này, diễn viên Phương Oanh đã phải hóa thân thành một nữ sinh 18 tuổi, bằng một nửa số tuổi hiện tại của cô.

Quá trình chuẩn bị đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng từ việc lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh 20 năm trước đến việc thể hiện nét diễn vô tư, hồn nhiên của một cô gái trẻ. Tạo hình của Phương Oanh trong vai diễn này được nhiều khán giả nhận xét là trẻ trung, gợi nhớ đến vai chính đầu tiên của cô trong phim "Hoa bay".

Tạo hình vai Mỹ Anh năm 18 tuổi của Phương Oanh.

Sự kết hợp ăn ý trên phim trường

Trong phân cảnh, nhân vật Đăng của Doãn Quốc Đam xuất hiện với phong cách hip hop, đúng chất một sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh thời bấy giờ. Sự tương tác giữa hai diễn viên trên phim trường diễn ra tự nhiên và vui vẻ, thể hiện sự ăn ý sau nhiều lần hợp tác.

Một trong những cảnh quay đáng chú ý là khi Đăng đỡ Mỹ Anh khỏi ngã và giữ chiếc kem ốc quế. Để có được những thước phim hoàn hảo, đoàn làm phim đã phải thực hiện lại nhiều lần, với hàng chục chiếc kem bị rơi vỡ.

Hai diễn viên ở hậu trường.

Phản hồi tích cực từ khán giả

"Gió ngang khoảng trời xanh" là dự án thứ ba đánh dấu sự hợp tác của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam, sau thành công của "Lặng yên dưới vực sâu" và "Quỳnh búp bê". Diễn xuất của họ trong vai một cặp vợ chồng tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người xem, góp phần vào sức hút của bộ phim.