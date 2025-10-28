Phương Oanh xuất hiện cùng con song sinh trên phim trường Nữ diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ khoảnh khắc Phương Oanh tươi tắn đưa hai con song sinh đến phim trường, đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng.

Diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trên phim trường cùng hai con song sinh, theo một đoạn clip ngắn được đồng nghiệp của cô là diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của công chúng trong bối cảnh cô vừa trở lại với diễn xuất sau 4 năm.

Khoảnh khắc đời thường trên phim trường

Trong đoạn clip do Quỳnh Kool đăng tải, Phương Oanh xuất hiện trên ô tô riêng cùng hai con hơn một tuổi và người giúp việc. Nữ diễn viên có thần sắc tươi tỉnh và mỉm cười. Đoạn video cũng cho thấy con gái của Phương Oanh tỏ ra khá quấn quýt với diễn viên Quỳnh Kool. Tuy nhiên, thời điểm chính xác của đoạn clip không được Quỳnh Kool tiết lộ.

Hình ảnh Phương Oanh trên phim trường. Ảnh chụp màn hình.

Sự trở lại màn ảnh giữa bối cảnh cá nhân

Sự xuất hiện của Phương Oanh nhận được sự quan tâm đặc biệt khi cô trở lại đóng phim sau 4 năm vắng bóng, kể từ thành công của phim Hương vị tình thân. Dự án mới của cô là Gió ngang khoảng trời xanh, hiện đang phát sóng trên VTV.

Trong phim, cô vào vai Mỹ Anh - một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và hết lòng vì gia đình nhưng phải đối mặt với sóng gió hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình. Vai diễn này có những nét tương đồng với hoàn cảnh ngoài đời của nữ diễn viên, khi cô cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi chồng cô, Shark Bình, bị bắt giam để điều tra một vụ việc xảy ra trước thời điểm hai người kết hôn.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh vẫn duy trì hoạt động trên trang cá nhân và fanpage. Bài đăng gần đây nhất của cô vào ngày 11/10 là một đoạn clip ca nhạc, đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ người hâm mộ.