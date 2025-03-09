Xã hội Phương pháp Đông - Tây y kết hợp: 'Chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ thoát vị đĩa đệm Phục hồi chức năng sau mổ thoát vị đĩa đệm có ý nghĩa quyết định, giúp người bệnh giảm biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị và sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, kết hợp phương pháp điều trị Đông - Tây y đang phát huy hiệu quả vượt trội, mở ra giải pháp phục hồi toàn diện cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Vì sao phục hồi chức năng quyết định sau mổ thoát vị đĩa đệm?

Với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phẫu thuật không phải là “điểm dừng” mà chỉ là khởi đầu của hành trình điều trị. Mục tiêu chính của ca mổ là giải phóng chèn ép thần kinh, giảm đau và ngăn ngừa biến chứng cấp tính. Tuy nhiên, để đạt được sự phục hồi toàn diện, người bệnh cần kết hợp chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học cùng các biện pháp phục hồi chức năng.

Đây chính là “chìa khóa” giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự ổn định, cải thiện vận động, hạn chế tái phát và sớm quay trở lại nhịp sống thường ngày.

Sau mổ thoát vị đĩa đệm, người bệnh cần điều trị phục hồi chức năng kịp thời để hồi phục sức khỏe tốt. Ảnh: San Hoa

Phục hồi chức năng giữ vai trò then chốt trong việc tối ưu hiệu quả sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, giúp người bệnh sớm lấy lại sức khỏe và khả năng vận động. Quá trình này không chỉ hỗ trợ đĩa đệm và cột sống khôi phục trạng thái ổn định, giảm áp lực lên tủy sống và rễ thần kinh, mà còn góp phần kiểm soát đau, ngăn ngừa nhiễm trùng, hạn chế tái phát và biến chứng. Quan trọng hơn, phục hồi chức năng giúp bệnh nhân nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày với thể trạng tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Giải pháp “vàng” trong phục hồi chức năng sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đang trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, không chỉ trong tỉnh mà còn ở các địa phương lân cận.

Điểm nổi bật trong điều trị tại đây là sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, mang lại hiệu quả phục hồi nhanh chóng, toàn diện cho người bệnh. Bên cạnh việc sử dụng thuốc, Bệnh viện còn áp dụng nhiều phương pháp không dùng thuốc như vật lý trị liệu, điện châm, chích lể, xông hơi thuốc đông dược, xoa bóp - bấm huyệt… giúp giảm đau, tăng cường lưu thông khí huyết và phục hồi chức năng cột sống.

Đặc biệt, mỗi bệnh nhân đều được xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, phù hợp với tình trạng và mức độ bệnh, từ đó đạt hiệu quả tối ưu. Song song, hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy xung kích, sóng ngắn, nhiệt nóng - lạnh, điện từ trường… cũng được đưa vào hỗ trợ; góp phần rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng điều trị.

Nhờ sự phối hợp Đông Tây y cùng phương pháp tiếp cận toàn diện, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đang khẳng định vị thế là “điểm đến vàng” trong phục hồi chức năng sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.

Người bệnh đang được điều trị bằng máy sóng xung kích giúp giảm đau, khôi phục khả năng vận động. Ảnh: San Hoa

Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An quy tụ đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong nhiều chuyên ngành như nội khoa, y học cổ truyền, thần kinh, cơ xương khớp và phục hồi chức năng. Không chỉ am hiểu chuyên môn, các bác sĩ nơi đây còn thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới từ những cơ sở y tế hàng đầu cả nước như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương… nhằm mang lại phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh.

Điển hình là trường hợp ông Trần Đình H. (61 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An). Sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, ông nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, khó xoay trở, mất ngủ vì những cơn đau về đêm, kèm theo tê bì cẳng chân phải khiến việc đi lại vô cùng khó khăn và phải nhờ người hỗ trợ. Chỉ sau 2 tuần điều trị tích hợp Đông - Tây y tại Bệnh viện, tình trạng của ông đã cải thiện rõ rệt: cơn đau vùng thắt lưng giảm hẳn, vận động linh hoạt hơn, tê bì chân thuyên giảm và có thể tự đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật châm cứu cho bệnh nhân mổ thoát vị đĩa đệm. Ảnh: San Hoa

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm có thể bắt đầu rất sớm, thậm chí ngay từ ngày đầu tiên theo chỉ định của bác sĩ. Việc trì hoãn phục hồi không chỉ kéo dài thời gian điều trị mà còn làm giảm hiệu quả, tăng nguy cơ biến chứng. Do đó, lựa chọn cơ sở y tế uy tín để can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định đến quá trình hồi phục.

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An, phương pháp điều trị kết hợp Đông – Tây y đang phát huy ưu thế vượt trội. Theo ghi nhận, số lượng bệnh nhân phục hồi CN sau Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm 6 tháng đầu năm 2025 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tiếp nhận và điều trị gần 3000 lượt, chiếm tỷ lệ 15,8% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú; Tỷ lệ đỡ giảm chiếm 98,9%.