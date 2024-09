Pháp luật Phường phía Nam thành phố Vinh chỉ ra tồn tại trong 5 dự án khu đô thị, yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm 5 dự án “được” UBND phường Vinh Tân điểm danh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu xử lý dứt điểm gồm: Khu đô thị mới Vinh Tân, Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, Khu đô thị Long Châu, Khu đô thị mới Cửa Tiền, Khu nhà ở phường Vinh Tân.

Theo UBND phường Vinh Tân, dự án khu đô thị mới Vinh Tân (do Công ty CP Tập đoàn TECCO CN Nghệ An làm chủ đầu tư) có rất nhiều tồn tại, hạn chế. Ở dự án này hiện còn chung cư CT2 và 63 lô đất/305 lô đất chưa xây dựng. Trong khi hệ thống đường giao thông, mương thoát nước xuống cấp, hư hỏng, đường dây điện hạ thế mắc vào cột điện chiếu sáng (đường Tecco số 14, số 12...); hồ sơ xây dựng hạ tầng thất lạc.

Dự án khu đô thị mới Vinh Tân do Công ty CP Tập đoàn TECCO CN Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Một góc nhỏ trong khu đô thị mới Vinh Tân (do Công ty CP Tập đoàn TECCO CN Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Có một số công trình xây dựng sai thiết kế cơ sở, sai quy hoạch, sai mục đích sử dụng (làm kho, nhà hàng, quán café…) gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân trong khu đô thị.

Trong khu đô thị phát sinh một số điểm đổ rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tình trạng dừng, đậu xe tại lòng đường, ngược đường, tại vị trí lấy nước phòng cháy chữa cháy; xe tải trọng lớn, xe container thường xuyên vào, ra trong khu đô thị ảnh hưởng an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chưa hoàn thành trong việc bàn giao phí bảo trì chung cư cho các Ban quản trị (Chung cư Tân Phát, Tân Bình...); việc phối hợp, thông tin quản lý cư dân để thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn bỏ ngỏ, thất thoát thuế.

Với dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân (do Công ty CP Địa ốc Trống Đồng và CT CP Him Lam Nghệ An làm chủ đầu tư), công tác san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng chậm, manh mún.

Hiện trạng dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân do Công ty CP Địa ốc Trống Đồng và Công ty CP Him Lam Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Chủ đầu tư dự án thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong đầu tư, chưa chủ động phối hợp với UBND phường để giải quyết các vướng mắc trong một thời gian dài làm ảnh hưởng chất lượng đầu tư. Dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa bàn nói riêng và thành phố Vinh nói chung. Theo cam kết của chủ đầu tư hoàn thành hạng mục nhà văn hoá trong năm 2023, đến nay chưa thi công.

Dự án Khu đô thị Cửa Tiền (do Công ty CP Danatol làm chủ đầu tư) cũng có nhiều tồn tại. Đó là chưa xây dựng chung cư - khu 2; còn đến 207/600 nhà liền kề chưa được xây dựng; chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Tiến độ đầu tư xây dựng đường Hồ Hữu Nhân và các hạng mục hạ tầng liên quan còn chậm, hoặc chưa đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng 39 hộ dân phía Nam cầu Cửa Tiền thực hiện chậm.

Dự án Khu đô thị Cửa Tiền do Công ty CP Danatol làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Đường Hồ Hữu Nhân nằm ven sông Vinh chưa được mở rộng, đầu tư xây dựng. Ảnh: Thành Cường

Một góc dự án Khu đô thị Cửa Tiền do Công ty CP Danatol làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Tại dự án Khu đô thị Cửa Tiền còn tồn tại việc xây dựng sai quy hoạch, thiết kế cơ sở; người dân lấn chiếm các khu đất lưu không, ảnh hưởng đến mỹ quan, phòng cháy chữa cháy, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, việc phối hợp, thông tin nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa được quan tâm.

Dự án Khu đô thị Long Châu (do Công ty CP Lũng Lô 2.1 làm chủ đầu tư) hiện còn chung cư cao 18 tầng; 38 lô/157 lô, nhà văn hoá và nhà làm việc ban quản lý dự án chưa được đầu tư xây dựng. Dự án đã được UBND tỉnh kiểm tra, đồng ý cho gia hạn, tuy nhiên đến nay chưa có quyết định gia hạn.

Dự án Khu đô thị Long Châu do Công ty CP Lũng Lô 2.1 làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Điểm đổ rác thải trên khu vực dự án Khu đô thị Long Châu để hoang. Ảnh: Nhật Lân

Tại Dự án Khu đô thị Long Châu cũng có tồn tại công trình xây dựng sai thiết kế cơ sở sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và đang hình thành một số điểm xả rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (do Công ty Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư) còn khoảng 14.000m2 ở khối Tân Phượng và 3 hộ dân cuối đường Lục Niên chưa được giải phóng mặt bằng. Trong khu đô thị tồn tại một số vấn đề về an ninh trật tự như tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe; xe tải đi vào khu đô thị, có hiện tượng trộm cắp, cạy xe ô tô... Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước bị ảnh hưởng do việc xác định, phân chia địa giới hành chính giữa phường Vinh Tân và Trung Đô.

Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân do Công ty Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của 5 dự án khu đô thị trên, UBND phường Vinh Tân yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch xây dựng các công trình chưa xây dựng. Trong đó, làm rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng của cá nhân, tổ chức để đôn đốc, cam kết thực hiện; có báo cáo về UBND Phường về việc thực hiện trước ngày 25 hàng tháng. Nghiêm túc chấp hành việc xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế cơ sở được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu tổng hợp, báo cáo tất cả các trường hợp vi phạm về hoạt động xây dựng về UBND phường trước 20/9/2024. Cung cấp danh sách (Họ tên chủ hộ, địa chỉ; Thông tin thửa đất kèm bản sao giấy chứng nhận QSD đất, số điện thoại) đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để UBND phường rà soát triển khai lập bộ thuế phi nông nghiệp, thời gian trước 30/8/2024.

Tình trạng chậm đầu tư công trình hạ tầng, bỏ hoang đất là một thực tế đã nhiều năm ở các dự án đô thị trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Mặt khác, UBND phường Vinh Tân cũng có báo cáo những tồn tại, hạn chế của 5 dự án đô thị lên UBND thành phố Vinh và các cấp có thẩm quyền, qua đó kiến nghị giải quyết vướng mắc về thuế đối với dự án để chủ đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn chưa được phê duyệt; đề nghị Đội QLTTĐT Thành phố tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xây dựng trong khu đô thị, xử lý vi phạm…