Quốc tế Phương Tây gióng hồi chuông cảnh báo về một quyết định của Ukraine Ukraine đang trong tình thế khó khăn khi ngừng trung chuyển mua khí đốt của Nga sang châu Âu, nhà phân tích Anh Alexander Merkouris cho biết trên kênh YouTube “The Duran”.

Theo chuyên gia này, cho đến gần đây, EU đã mua khí đốt của Nga để cung cấp cho Ukraine, nước có thể bơm ra khỏi đường ống lượng nhiên liệu mà Liên minh châu Âu đã thanh toán.

Cầu Paton bắc qua sông Dnepr ở Kiev.

“Vì khí đốt không còn được cung cấp qua đường ống từ Nga nên họ (người Ukraine) không thể tiếp nhận những gì không có ở đó. Điều này thực sự sẽ khiến họ rơi vào tình thế rất khó khăn” - ông Merkouris nói.

Nhà phân tích này cũng bày tỏ nghi ngờ về việc EU sẽ cung cấp LNG cho Kiev. Điều này không chỉ do giá cao mà còn do hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine không phù hợp để vận chuyển khí hóa lỏng.

Hôm thứ Tư, Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt thông qua nước cộng hòa láng giềng do thỏa thuận với NJSC Naftogaz của Ukraine đã hết hạn.

Như dịch vụ báo chí của công ty đã lưu ý, phía Nga đã bị tước bỏ cơ hội kỹ thuật và pháp lý để cung cấp khí đốt quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 do Kiev liên tục từ chối gia hạn thỏa thuận này.